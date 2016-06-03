Развивать начальную военную подготовку в школах: что предложит на ВНС начальник Военной академии

Новости Беларуси. Генерал-майор Сергей Бобриков - почти десять лет опытный стратег стоит во главе кузницы военных кадров нашей страны и не только. Из-под его крыла выходили связисты, артиллеристы, танкисты и летчики. Начальник Военной академии – один из делегатов 5-го Всебелорусского народного собрания. И в эти дни он продумывает стратегию для ведения диалога на народном вече.

Сергей Бобриков, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Вот это орудие артиллерийское. Куда наведет руководитель, туда и будет стрелять. Но один его не наведешь, здесь много людей, которые занимаются этим вопросом. Общее дело – коллективное, и снаряд летит туда, куда надо. И цель у нас одна: это стабильность. Это мир. Это безопасность.

Об артиллерии Сергей Валентинович знает, пожалуй, все. Но сейчас речь вовсе не о военной стратегии, а о стратегии развития целой страны. Мыслями делегата о глобальном, мы с вами непременно поделимся. Правда, чуть позже, а пока отправимся в настоящую кузницу доблести…

Военная академия Беларуси. Каждый год престижный вуз выпускает плеяду офицеров: от танкистов до летчиков. Сегодня здесь получает образование более двух с половиной тысяч курсантов. Около трех сотен из них – иностранцы.

Сергей Бобриков:

Мы готовим высококлассных инженеров. Это бренд академии. Стараемся использовать самые передовые технологии.

Во главе академии Сергей Валентинович уже восемь лет. О своем, считайте, втором доме генерал-майор говорит не без гордости. Чего только стоит легендарная научная база! Впрочем, не дремлет и техническая.

Дружат здесь и со спортом. На местном стадионе яблоку упасть негде, а с различных универсиад курсанты возвращаются непременно с призовыми местами.

Сергей Бобриков:

Приходят ребята, которые тяжелее мышки компьютерной в руках ничего не держали.

К своим курсантам Сергей Валентинович относится по-отечески. Да и как иначе.

Сергей Бобриков:

Когда эти ребята приходят в 17 лет, неопытные, и видеть, как у тебя на глазах вырастают защитники нашей Родины, настоящие мужчины. И умственно, и физически, и интеллектуально – это большое счастье.

Участвовать во Всебелорусском народном собрании наш герой будет во второй раз. Раньше, вспоминает, была задача построить Вооруженные Силы. Сегодня представитель военного образования говорит о насущной проблеме.

Сергей Бобриков:

Видим некоторые проблемы в патриотическом воспитании молодежи. Выступаем с предложением по развитию начальной военной подготовки в средних учебных заведениях.

Во что обратится предложение мы узнаем после народного вече. Впрочем, у самой академии проблем с подобным воспитанием нет. Ведь вне зависимости от того – танкист или летчик – отсюда выходят патриотами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.