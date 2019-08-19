Не нравится работа? Как найти своё призвание

Хорошо, когда с детства знаешь, по какой дорожке шагать к светлому будущему. А, что, если во взрослой жизни протоптал уже не одну тропу, но так и не дошел до цели?!

Илья пробовал себя в разных профессиях, но совпадений не случилось. Илья Белов:

В своей жизни я перепробовал огромное количество профессий и ни в одной из них я надолго не задерживался. Мой уровень профессиональных навыков и квалификация были выше, чем у остальных сотрудников, но в некоторых случаях я не дотягивал, и в связи с этим, не мог найти себя в определенной какой-то одной профессии.

Трудности выбора своего пути, в большей степени, связаны с профессиональным выгоранием, которое выражается в отсутствии интереса к рабочему процессу или финансовой неудовлетворенности. Оказавшись на распутье, всплывает вполне логичный вопрос, что же делать дальше, в чем искать свое призвание. Ответы на эти вопросы поможет найти психолог Марина Прохорова. Марина Прохорова, психолог:

Если у человека есть ориентиры в виде хобби и интересов, это тоже может быть некоторым маячком или сигналом: тебе это интересно, можем двигаться туда. Проанализировав этот перечень, вы можете обозначить некоторые направления, куда можно двигаться.

Сопоставьте свои потребности и возможности, проанализируйте личностные качества, адекватно оцените свои сильные и слабые стороны. Ведь нередки случаи, когда человек меняет места работы, как перчатки, обвиняя при этом Вселенную в своих профессиональных неудачах. Марина Прохорова:

Человек ищет оправдания вовне. Он не пытается заглянуть вовнутрь себя и поискать причины в собственном характере, в том, насколько он ответственен, насколько гибок, насколько он готов адаптироваться к тем условиям, которые предлагает работодатель.

Попал под сокращение – снова в очередь на биржу труда. Такой удар судьбы больнее всего воспринимают опытные специалисты почтенного возраста, которым уже сложно вступать в конкурентную борьбу с молодым поколением. Марина Прохорова:

Мир движется, развивается, диктует свои требования – это и знание иностранного языка, и какие-то дополнительные знания, умения, навыки. Здесь актуализируются страхи за собственную безопасность, за стабильность, за будущее. Если человек достиг зрелого возраста и попал под сокращение – это точно не вердикт! Люди зрелого возраста обладают другим ценным бонусом – это опыт работы в коллективе, опыт работы в стрессовых ситуациях, некоторая внутренняя гибкость.