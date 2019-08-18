«Ощущение минимальной невесомости»: показываем, как прошёл «У-лётный фэст»

Новости Беларуси. Все выходные в Музее народной архитектуры и быта проходил «У-летный фэст». Название говорит само за себя, но все же, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Показательные выступления спортивных и легкомоторных самолетов, вертолетов и другой авиатехники, подъемы на воздушном шаре, прогулки на мотоциклах. Плюс мастер-классы и ярмарка ремесленников. Детям тоже было чем заняться: горки, батуты, карусели, аквагрим, аттракционы. В общем, все для впечатляющего и веселого отдыха. В этом убедился корреспондент Дмитрий Боярович. Выше и выше, и выше. Каждый, кто приехал на этих выходных на «У-летный фэст», кажется, руководствовался этими словами. В небо здесь поднимались каждую если не минуту, то уж четверть часа точно.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Здесь большое количество техники. Мы решили попробовать на себе, что такое высота. И сейчас взлетим на этом небольшом Ми-2. «Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом Ми-2 – классика летного жанра. Вертолет может лететь со скоростью 200 км/час. Его до сих пор использует полмира.

Правый запуск от винтов!

Игрушечным казалось сверху все, что осталось на земле. Шум винтов, ветер в окно и осознание, что Валико Мизандари (герой культового «Мимино» – почему-то он приходит на ум) не просто так любил высоту.

Отсюда видно больше, чем с земли, намного больше. Ощущение минимальной невесомости, как на аттракционе. Перепады высоты буквально каждый метр ощущаешь.

А пока кто-то летал, остальные гости фэста развлекались на земле. К примеру, запуская в воздух макеты самолетов.

Берется двумя пальцами за крыло – либо так, либо так – и бросаем на ветер. Подняли руку и бросили на ветер его.

«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах Себя здесь показали и сотрудники МЧС. Квесты по правилам безопасности для детей, демонстрация спецтехники. А еще каждый желающий мог на несколько мгновений побыть пожарным.

– Перебрасываем профессионально через голову.

– Большеват размерчик.

– Ничего страшного. Одеваем подкасник, который тоже как предохранительное у нас средство. Одеваем аппарат сжатого воздуха с маской.

– Сколько тут?

– Вес 15 килограммов. А теперь попрыгайте.

Одни тянулись к небу без вертолетов, но с помощью рук.

Другие преодолевали встречный ветер, стараясь попасть в яблочко.

Ну а наша съемочная группа ловила последние мгновения в кабине парящего вертолета.