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Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает 19 августа в Беларуси

19 августа 2019 07:05
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Новости Беларуси. Простой выход из стрессовой ситуации. Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает 19 августа в Беларуси-1

Позвонив по короткому номеру 140, можно будет оперативно получить консультацию по регистрации аварии, по заполнению извещения, а также по другим вопросам, на которые необходимо обратить особое внимание в таких ситуациях.

Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает 19 августа в Беларуси-4

Среди основных преимуществ такого оформления ДТП – скорость и удобство: водителям не нужно ждать приезда сотрудников ГАИ. При этом страховое возмещение потерпевший получит на основании извещения, а виновника аварии не привлекут к административной ответственности. Услуги операторов колл-центра абсолютно бесплатны.  

Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает 19 августа в Беларуси-7

# ДТП # общество # Фотофакт

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