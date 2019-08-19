Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает 19 августа в Беларуси

Новости Беларуси. Простой выход из стрессовой ситуации. Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позвонив по короткому номеру 140, можно будет оперативно получить консультацию по регистрации аварии, по заполнению извещения, а также по другим вопросам, на которые необходимо обратить особое внимание в таких ситуациях.