Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает 19 августа в Беларуси

Новости Беларуси. Простой выход из стрессовой ситуации. Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Простой выход из стрессовой ситуации. Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработает сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позвонив по короткому номеру 140, можно будет оперативно получить консультацию по регистрации аварии, по заполнению извещения, а также по другим вопросам, на которые необходимо обратить особое внимание в таких ситуациях.
Среди основных преимуществ такого оформления ДТП – скорость и удобство: водителям не нужно ждать приезда сотрудников ГАИ. При этом страховое возмещение потерпевший получит на основании извещения, а виновника аварии не привлекут к административной ответственности. Услуги операторов колл-центра абсолютно бесплатны.