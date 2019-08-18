«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах

Новости Беларуси. На «У-летном фесте» наша съемочная группа встретила Эрика Виза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Американец сейчас выбирает страну для жизни на пенсии. После Франции, Португалии и Чехии заехал в Беларусь. В том числе чтобы (а почему нет?) попробовать чай на травах.