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«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах

18 августа 2019 19:36
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Новости Беларуси. На «У-летном фесте» наша съемочная группа встретила Эрика Виза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах-1

Американец сейчас выбирает страну для жизни на пенсии. После Франции, Португалии и Чехии заехал в Беларусь. В том числе чтобы (а почему нет?) попробовать чай на травах.

«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах-4

Сейчас я попробую чай. Вкусно, вкусно.

«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах-7

Кстати, чай Эрик пьет из самовара, напоминающего тот самый из сказки про «Муху-Цокотуху». Топится по старинке – на углях.

«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах-10

Если камерой заглянете туда, увидите угли пылающие.

«Ощущение минимальной невесомости»: показываем, как прошёл «У-летный фест»

# Туризм # общество # Фотофакт

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