«Вкусно, вкусно»: американец приехал в Беларусь, чтобы попробовать чай на травах

Новости Беларуси. На «У-летном фесте» наша съемочная группа встретила Эрика Виза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На «У-летном фесте» наша съемочная группа встретила Эрика Виза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Американец сейчас выбирает страну для жизни на пенсии. После Франции, Португалии и Чехии заехал в Беларусь. В том числе чтобы (а почему нет?) попробовать чай на травах.
Сейчас я попробую чай. Вкусно, вкусно.
Кстати, чай Эрик пьет из самовара, напоминающего тот самый из сказки про «Муху-Цокотуху». Топится по старинке – на углях.
Если камерой заглянете туда, увидите угли пылающие.
«Ощущение минимальной невесомости»: показываем, как прошёл «У-летный фест»