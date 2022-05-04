«Разговор в целом о судьбе народа». Неизвестные факты периода оккупации Беларуси представлены на выставке в Витебске

Новости Беларуси. Выставочный проект «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны» представлен в Витебском областном краеведческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция рассказывает о страшных издевательствах над нашим народом в годы вражеской оккупации. Факты собраны со всех уголков Беларуси. Причем до этого времени вовсе неизвестные. Многое удалось установить благодаря поисковой работе, которая и сейчас продолжается на месте массовых захоронений в годы войны. Материалы раскопок также входят в выставочную экспозицию как прямое доказательство геноцида.

Артемий Василевич, заведующий отделом Витебского областного краеведческого музея:

Здесь не берется отдельная область, какой-то город. Здесь идет разговор в целом о судьбе народа. Сегодня мы точно знаем об 1 миллионе 400 тысячах жизней, которые оборвали карательные операции. Судьбы людские. Все это в целом – это белорусы, поэтому разрывать экспозицию невозможно. Здесь представлено все.