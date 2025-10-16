Турчин об экспорте: мы должны стремиться к устойчивому и сбалансированному росту в долгосрочном периоде

Прогнозные показатели на 2026 год должны содержать реалистичный, но напряженный сценарий. Этого требует Президент. Сегодня, 16 октября, во Дворце Независимости состоялось совещание о проектах прогнозных документов на предстоящий год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла также о том, что имеем сегодня. Отметим, в нынешнем году завершается реализация шестой пятилетней программы. Нужно приложить неимоверные усилия, чтобы выполнить все доведенные параметры – подчеркнул глава государства.

Учитывая, что значительную часть ВВП страны обеспечивает экспорт, ответственность за показатели будет еще более персонифицированной. В этой части Президент также ориентировал смотреть дальше российского рынка. Наращивать сотрудничество, например, со странами СНГ – мы имеем хорошие политические отношения, но экономические необходимо подтягивать.