Турчин об экспорте: мы должны стремиться к устойчивому и сбалансированному росту в долгосрочном периоде
Прогнозные показатели на 2026 год должны содержать реалистичный, но напряженный сценарий. Этого требует Президент. Сегодня, 16 октября, во Дворце Независимости состоялось совещание о проектах прогнозных документов на предстоящий год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла также о том, что имеем сегодня. Отметим, в нынешнем году завершается реализация шестой пятилетней программы. Нужно приложить неимоверные усилия, чтобы выполнить все доведенные параметры – подчеркнул глава государства.
Учитывая, что значительную часть ВВП страны обеспечивает экспорт, ответственность за показатели будет еще более персонифицированной. В этой части Президент также ориентировал смотреть дальше российского рынка. Наращивать сотрудничество, например, со странами СНГ – мы имеем хорошие политические отношения, но экономические необходимо подтягивать.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Устойчивый и сбалансированный рост, желательно на долгосрочном периоде, как раз это, наверное, самое главное, то, к чему мы должны стремиться. Те цифры и показатели, которые мы предложили на рассмотрение и утверждение для Президента нашей страны, являются весьма напряженными. Надо будет приложить максимум усилий для того, чтобы эти показатели выполнить. Потому что значительную часть роста нашего ВВП обеспечивает экспорт. И сегодня это одна из, наверное, первоочередных задач. Эта задача будет персонифицирована для каждого, не только чиновника, для каждого руководителя предприятия, для каждого руководителя загранучреждения, мы должны четко и ясно понимать, на рынках каких стран и что мы и в каких объемах должны обязательно в следующем году продать. Подчеркиваю, продать.