Сокровище неоготики высотой 36 метров. Рассказываем историю костёла в Миорах

Думаете, куда отправиться в августе и сентябре? Выбирайте Миорский район. Край журавлей и клюквы, самого большого верхового болота в Беларуси. На экотропе в Ельне каждый год бывают тысячи туристов, и это не единственный повод. Составили яркий путеводитель!

Сокровище неоготики. Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии – наше достояние. Лидер в религиозном туризме – 36 метров. В объятиях небес, как звезда на небе. Возвели его в 1907-м по инициативе ксендза Юзефа Бородича по проекту архитектора Антония Филииповича-Дубовика. Российские власти дали добро с условием – не собирать средства у местного населения, потому что был страшный неурожай. Ксендз находит решение – проповедует в Европе, рассказывает про будущий храм, и находятся неравнодушные люди, которые жертвуют деньги. К тому же, в Российской империи он выпускает открытки в виде кирпичиков по пять копеек. Так люди символично вносили свою лепту в большую стройку.

Ольга Пупина, научный сотрудник Миорского историко-этнографического музея:

Здесь было сплошное озеро, а кирпичный завод был построен за озером, поэтому для того, чтобы доставлять кирпичи на стройку, была еще сооружена огромная паромная переправа.

– Скажите, были ли какие-то секреты? Мы смотрим на костел, он сохранился прекрасно, красивый кирпич. Часто говорят про белорусские храмы, замки, что добавляли в состав куриные яйца.

– Действительно в раствор, чтобы скреплять кирпичи, добавляли яичные белки. Каждое утро повозки разъезжались и собирали яйца у жителей нашей Миорщины. Белки шли на строительство, а желтки шли в местную пекарню, где выпекали еду, печиво для строителей. Интересно, что у Миорского костела есть двойник в Рыбинске. Его возвел тот же ксендз Юзеф Бородич, когда отправили в ссылку. Правда, в России он уже не действующий, а наш практически никогда не закрывался. Как выглядит самая старая часть Миор? Показываем площадь, которая меняла название три раза.