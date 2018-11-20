«Не надо, чтобы там снимали. Я все документы разбросала!» Как у минчанина на СТО забрали 600 долларов без чека и сломали дорогое авто

Синоптики предполагают, что приближающаяся зима станет самой холодной за последние сто лет. Предусмотрительные автолюбители отправляются на СТО проверить боевую готовность своего транспортного средства к непогоде: смена резины, проверка аккумулятора, дворники. Всё это позволяет большинству автомастерских закономерно увеличивать количество клиентов, и как следствие – прибыль. Вот только отдельные организации отчего-то решают: честно работать – не с руки. И тогда минчанам приходится отвоёвывать и собственное авто, и свои кровные.

Виталий Бондарович:

Здесь будут доить как корову, по чуть-чуть добавляя. Я уверен, что не нужна была ни промывка никакой системы, потому что у меня была исправная машина. Стандартная схема мастеров разводного: клиент обратился с незначительной проблемой, ему озвучивают адекватную сумму. Однако в процессе работ «чайника» прокачивают и раскручивают, сообщая о необходимости провести дополнительные манипуляции. Счёт растёт в геометрической прогрессии. Так, ценник за ремонт из безобидных 120 рублей у Виталия вылился в 500. «Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто? Данное СТО однажды уже попадало под прицел нашей телекамеры. То ли опыт общения пошел на пользу, то ли руководство избрало иную тактику общения с прессой, однако на сей раз директор СТО выразил готовность разрешить проблему мирным путём. Тем временем, по зову ещё одного автовладельца перемещаемся на другую автомастерскую. Тут и вовсе творятся дела дивные и чудеса чудные беспредела ремонтного.

Павел Игнатчик:

26 июля я сдал машину на покраску на СТО «Лейбор-Плюс», которое находится на Нововиленской, 48. Мне обещали за 3 недели покрасить кузов, взяли предоплату 60%. Прошло 4 месяца, машину до сих пор не отдали и сейчас выяснилось, что пока машина находилась у них, возникли ещё какие-то поломки. В частности, с рулевой рейкой. Как выяснилось в дальнейшем, машина эксплуатировалась самим хозяином СТО в личных целях. Дорогостоящее авто в состоянии плачевном, а сам хозяин – в подвешенном. Павел Игнатчик:

Сейчас хочу забрать машину в том виде, в котором я её отдавал. Хорошего ничего не думаю об этих сотрудниках, по той простой причине, что являюсь четыре месяца пешеходом, хотя по работе нужна машина. Чувствую лёгкое волнение, потому что не знаю, заберу ли я, вообще, машину оттуда и что будет в дальнейшем с ремонтом и эксплуатацией. Они отказываются давать какие-то чеки и подтверждающие документы, что, вообще, что-то делали. За диагностику – 220 рублей: авто минчанина повредили и неправомерно держали на СТО Где находится авто, почему директор пользовался машиной клиента и как часто налоговая проверяет мастерскую, в которой за работу берут деньги в иностранной валюте и по кассе не проводят? Съемочную группу программы «Добро пожаловаться» встретила бухгалтер СТО. Однако на вопросы ответить женщина отказалась. Бухгалтер СТО:

Простите, я пока не могу вам время уделить. Но возможно у директора СТО найдутся железные аргументы, дабы оправдать весь происходящий беспредел?

Максим Павгримович, директор СТО:

Здесь пыль, грязь! Ольга Альхименко, СТВ:

Ну так проведите нас в офис! Бухгалтер СТО:

Максим, не ходи туда, там грязно. Не надо, чтобы там снимали! Я прошу тебя! Там мало места и всё разбросано! Ольга Альхименко:

Могу я посмотреть на кассовый аппарат? Бухгалтер СТО:

Да, он неисправен у меня, он периодически выдаёт ошибку. И я прошу прощения, у меня здесь очень грязно, я разбросала все документы. Максим Павгримович:

Чек мы не выдавали. У нас есть оплата иногда по факту. Потому что мы знакомы достаточно давно. Мы взяли предоплату 600 долларов – получается, мы взяли в американских, но я поменял и рассчитывался везде белорусскими. Директор не отрицает: автомобиль клиента брал, более того, не согласовав этого с последним. Максим Павгримович:

Нужно было отъехать – подобрать краску, мы согласовали это не с хозяином, а с людьми, которые подбирают краску. Акт приёма-передачи транспортного средства был составлен? Максим Павгримович:

Мы пытались разобраться в проблеме, но не смогли. Вещь достаточно дорогая. Рулевая рейка стоит новая 3 000 долларов. В итоге человек говорит, я хочу повесить это на тебя. Почему я должен за это платить? На этот вопрос с готовностью отвечает юрист.

Дарина Гулюта, юрист:

Закон говорит, что если исполнитель повредил вещь, которая была ему передана, исполнитель обязан в течение трёх дней заменить деталь на однородную, а здесь идёт речь о рулевой рейке, либо возместить двукратную стоимость повреждённой детали. Потребителю необходимо заявить требование в письменной форме и если в течение 3 дней оно не будет удовлетворено, в судебном порядке требовать: неустойку за нарушение сроков оказания услуги, возврат уплаченной суммы, компенсацию морального вреда, стоимость сломанной детали.

И последний вопрос: на каком основании Павлу отказали в выдаче документов, подтверждающих факт проведения покрасочных работ, и почему не в состоянии выписать гарантийный талон на проведённые работы? Бухгалтер СТО:

У меня были немножко другие планы по работе и я не знала, что прямо сейчас это надо было делать. Сегодня мне на это нужно пару часов, и я сделаю документы.

Максим Павгримович:

Сегодня к вечеру будут готовы документы.