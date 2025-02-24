Все торговые объекты обязаны обновить кассовое оборудование до 1 апреля

Успеть до 1 апреля. Министерство по налогам и сборам напоминает о необходимости обновления или замены кассового оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование связано в первую очередь с реализацией союзной программы по интеграции информационных систем маркировки товаров Беларуси и России. Всем торговым объектам, а их в нашей стране более 120 тысяч, нужно поменять кассы или обновить программное обеспечение в них. Практически все крупные сети требование уже выполнили. Однако малый и средний бизнес отстает. Что будет с теми, кто не успеет уложиться в срок, и как изменения отразятся на покупателях – знает Алина Мычко.

Весь крупный бизнес страны уже использует обновленное кассовое оборудование. На его приобретение и модернизацию заинтересованным отвели более двух лет, саму кампанию разделили на несколько этапов. 1 апреля – крайний срок, и продлевать его не будут. Процесс перехода на новые кассы обусловлен несколькими причинами.

Вячеслав Майковский, заместитель начальника ГУ – начальник управления электронных систем контроля ГУ контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси:

В первую очередь это связано с необходимостью реализации союзной программы по интеграции информационных систем маркировки товаров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в рамках Союзного государства. Отмечу, что у наших коллег в России уже несколько лет действует обязательность фиксации факта реализации маркированного товара и вывода его из оборота. Соответственно, в целях унификации таких подходов, а также принятия мер по недопущению теневого оборота товаров, которые были реализованы через розничную торговлю и обратно вовлечены в оборот, у нас также проводится соответствующая работа.

Разницу заметят не только бизнес и контролирующие органы, но и сами покупатели. Во-первых, станут понятнее чеки – их будут печатать по единой модели. Внутри появится QR-код, благодаря которому каждый сможет проверить информацию о платежном документе. Обновленные кассы также дополнят новым функционалом. Это особенно актуально для жителей малых населенных пунктов, где нет банкоматов. Покупатель сможет пополнить баланс телефона или снять деньги с банковской карты прямо в магазине. Плюсы и для персонала: понятный интерфейс, отсутствие сбоев и упрощение рабочих процессов.

Кристина Хадыка, главный кассир:

Стало работать проще, быстрее, штрихкоды. Поменяли мониторы. Раньше жаловались кассиры, что глаза болят. Теперь достаточно комфортно работать. Перестали зависать кассы. Не нужно их теперь перезагружать, как на старом оборудовании.

Замена оборудования – лишь часть процесса. Необходимо обучить персонал работе с обновленным оборудованием, адаптировать бизнес-процессы и настроить товароучетные системы. На это субъектам хозяйствования отводится еще несколько месяцев.