Опрос: около 30% польских работников опасаются потерять рабочие места

Ситуация на рынке труда в Польше вызывает беспокойство: около 30 % работников опасаются потерять рабочие места, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в своем отчете сообщили представители местной биржи по трудоустройству.

Согласно опросу, каждый четвертый гражданин уже сталкивался с коллективным увольнением. Чаще всего это ощущали работники торговли, промышленности и строительства. Массовые сокращения уже в 2025 году могут затронуть также сферы транспорта, логистики и энергетики, особенно в крупных городах. Исследование показало, что в зоне риска больше мужчин, чем женщин.