Прямой эфир

Опрос: около 30% польских работников опасаются потерять рабочие места

24 февраля 2025 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуация на рынке труда в Польше вызывает беспокойство: около 30 % работников опасаются потерять рабочие места, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в своем отчете сообщили представители местной биржи по трудоустройству.

Опрос: около 30% польских работников опасаются потерять рабочие места-2

Согласно опросу, каждый четвертый гражданин уже сталкивался с коллективным увольнением. Чаще всего это ощущали работники торговли, промышленности и строительства. Массовые сокращения уже в 2025 году могут затронуть также сферы транспорта, логистики и энергетики, особенно в крупных городах. Исследование показало, что в зоне риска больше мужчин, чем женщин.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
24 февраля 2025 19:44

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии
24 февраля 2025 17:25

Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии

Верховная рада провалила «показательное» голосование в поддержку Зеленского
24 февраля 2025 16:47

Верховная рада провалила «показательное» голосование в поддержку Зеленского