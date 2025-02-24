Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Резолюция призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию военных действий на Украине. Однако документ не осуждает военные атаки Киева, а также не упоминает право народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Примечательно, что Вашингтон впервые не стал ключевым соавтором текста, подготовив свой нейтральный вариант документа. Генассамблея ООН также приняла американский проект резолюции по конфликту в Украине, вместе с тем внеся в него ряд поправок. При этом предложенные европейскими странами изменения кардинально поменяли язык американского проекта резолюции, фактически превратив нейтральный документ в антироссийский. Напомним, что распоряжения Генассамблеи ООН не обладают законодательной силой.