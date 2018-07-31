За диагностику – 220 рублей: авто минчанина повредили и неправомерно держали на СТО

Новости Беларуси. Два года назад в стране отменили обязательную сертификацию для станций техобслуживания, сообщили в программе «Добро пожаловаться». Многие автомастерские расценили это, как полную свободу действий. За текущий год в 65 мастерских из 100 были выявлены нарушения. Данная манера ведения бизнеса и для потребителей регулярно оборачивается потерями финансов, сил, а, порой, и собственных автомобилей. Без колёс, но в погоне за правдой на полном ходу оказался минчанин Игорь Гловацкий.

Игорь Гловацкий, минчанин:

Нашёл данное СТО в интернете. Обратился с шумом под капотом. Работы провели, но шум не пропал.Поставить диагноз «железному коню» и выяснить, отчего «чихает» двигатель, мастера так и не смогли. А вот ещё один жизненно важный орган 4-колёсного угробили лёгким движением руки. О том, что автомеханики на всех парах понеслись в «погоню за наживой», Игорь понял, когда за не устранённую неполадку и сломанную деталь в придачу у него стали требовать 220 рублей. Что именно нужно оплачивать, минчанин не сообразил, и тогда виртуозы околпачивания

отказались вернуть ему многострадальное авто. Игорь Гловацкий:

Это какое-то просто вымогательство, я не знаю. Брать в залог у владельца автомобиль и выкручивать ему руки. Прошло 3 дня – авто в залоге у директора СТО. Но кто в ситуации правый, и кого по закону можно считать крайним? Дарина Гулюта, юрист:

Услуга оказана некачественно. Кроме того, в процессе оказания услуги был причинён ущерб автомобилю потребителя. Потребитель имеет право требовать возмещения причинённого ущерба. А также оплачивать только стоимость согласованных работ – диагностики. Стоимость данной услуги составляла 20 рублей. А это значит, что сотрудники СТО неправомерно удерживают автомобиль потребителя.

Отнюдь не радужные перспективы обозревает сегодня со своего водительского кресла и Александр Смушко. Мужчина на свою беду также как и Игорь зарулил на данное СТО. Сегодня автолюбитель слабо представляет, каким образом выбраться из ямы непрофессионализма.Александр Смушко, минчанин:

Не очень доволен: много раз езжу сюда уже, а проблемы остаются, не устраняются.

Корреспонденты СТВ решили поговорить с сотрудниками пресловутой СТО, но последние идти на контакт отказались. Автомастерскую закрыли на все замки, а возвращать дорогостоящий автомобиль владельцу не посчитали нужным. Вызываем сотрудников правоохранительных органов.



Разговор с сотрудником милиции:

- Вы, как страж порядка, помогите нам этот порядок навести.

- Ну, видите. Как я их найду? (стучит в закрытую дверь – ему никто не открывает).

- Нужно как-то исхитриться.

Сотрудники госконтроля бизнес на «железных лошадках» называют одним из самых проблемных.

Большинство СТО скрывают реальную выручку, официальная зарплата сотрудников автосервисов занижена в десятки раз, запчасти поставляются по «серым» схемам. Отдельные гуру ремонтируют скорее по наитию, чем по разумению, чинить берутся методом «тыка».

Как не попасть в сети тотального обмана? Обращайтесь только в проверенные мастерские и присутствуйте при проведении ремонта.

Но вернёмся к СТО на Пушкина. Изначально директор отказался обсуждать сложившуюся оказию и бросил трубку, но спустя 10 минут передумал и перезвонил.