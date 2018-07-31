За диагностику – 220 рублей: авто минчанина повредили и неправомерно держали на СТО
Новости Беларуси. Два года назад в стране отменили обязательную сертификацию для станций техобслуживания, сообщили в программе «Добро пожаловаться». Многие автомастерские расценили это, как полную свободу действий.
За текущий год в 65 мастерских из 100 были выявлены нарушения. Данная манера ведения бизнеса и для потребителей регулярно оборачивается потерями финансов, сил, а, порой, и собственных автомобилей.
Без колёс, но в погоне за правдой на полном ходу оказался минчанин Игорь Гловацкий.
Игорь Гловацкий, минчанин:
Нашёл данное СТО в интернете. Обратился с шумом под капотом. Работы провели, но шум не пропал.Поставить диагноз «железному коню» и выяснить, отчего «чихает» двигатель, мастера так и не смогли. А вот ещё один жизненно важный орган 4-колёсного угробили лёгким движением руки. О том, что автомеханики на всех парах понеслись в «погоню за наживой», Игорь понял, когда за не устранённую неполадку и сломанную деталь в придачу у него стали требовать 220 рублей. Что именно нужно оплачивать, минчанин не сообразил, и тогда виртуозы околпачивания
отказались вернуть ему многострадальное авто.
Игорь Гловацкий:
Это какое-то просто вымогательство, я не знаю. Брать в залог у владельца автомобиль и выкручивать ему руки.
Прошло 3 дня – авто в залоге у директора СТО. Но кто в ситуации правый, и кого по закону можно считать крайним?
Дарина Гулюта, юрист:
Услуга оказана некачественно. Кроме того,
в процессе оказания услуги был причинён ущерб автомобилю потребителя.
Потребитель имеет право требовать возмещения причинённого ущерба. А также оплачивать только стоимость согласованных работ – диагностики. Стоимость данной услуги составляла 20 рублей. А это значит, что сотрудники СТО неправомерно удерживают автомобиль потребителя.
Отнюдь не радужные перспективы обозревает сегодня со своего водительского кресла и Александр Смушко. Мужчина на свою беду также как и Игорь зарулил на данное СТО. Сегодня автолюбитель слабо представляет, каким образом выбраться из ямы непрофессионализма.Александр Смушко, минчанин:
Не очень доволен: много раз езжу сюда уже, а проблемы остаются, не устраняются.
Корреспонденты СТВ решили поговорить с сотрудниками пресловутой СТО, но последние идти на контакт отказались. Автомастерскую закрыли на все замки, а возвращать дорогостоящий автомобиль владельцу не посчитали нужным.
Вызываем сотрудников правоохранительных органов.
Разговор с сотрудником милиции:
- Вы, как страж порядка, помогите нам этот порядок навести.
- Ну, видите. Как я их найду? (стучит в закрытую дверь – ему никто не открывает).
- Нужно как-то исхитриться.
Сотрудники госконтроля бизнес на «железных лошадках» называют одним из самых проблемных.
Большинство СТО скрывают реальную выручку, официальная зарплата сотрудников автосервисов занижена в десятки раз, запчасти поставляются по «серым» схемам. Отдельные гуру ремонтируют скорее по наитию, чем по разумению, чинить берутся методом «тыка».
Как не попасть в сети тотального обмана?
Обращайтесь только в проверенные мастерские и присутствуйте при проведении ремонта.
Но вернёмся к СТО на Пушкина. Изначально директор отказался обсуждать сложившуюся оказию и бросил трубку, но спустя 10 минут передумал и перезвонил.
Директор всё же включил заднюю передачу и сделал единственный правильный ход.
Несговорчивые работники разводного ключа, наконец, вернули Игорю документы на машину.
Игорь Главацкий:
Сегодня 23 июля – я забрал свой техпаспорт. И с большим, огромным удовольствием уношу отсюда ноги, и никому не советую сюда обращаться!
Благодаря СТВ и юристу, помощь принесла результат.
Удачи в работе, побольше интересных сюжетов.
Мы рады, что в очередной раз смогли кому-то помочь.