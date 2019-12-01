Белгидромет: именно в январе отмечаются периоды аномально тёплой погоды, до +10ºС

Новости Беларуси. Осень, уж согласитесь, с погодой нам угодила. Да так, что три дня назад в Брестской области зацвела алыча, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В народе говорят: чем больше в ноябре теплых дней, тем суровее будет зима. А метеорологи оперируют фактами. В последние 30 лет столбик термометра держит курс на повышение. Как бы это парадоксально ни звучало, зима потеплела на целых 2 градуса. А больше всех отличился январь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменения климата Белгидромета:

В январе именно отмечаются периоды аномально теплой погоды, когда максимальные суточные температуры могут достигать +10ºС и выше. Такие периоды у нас отмечаются в среднем каждые два-три года. Они имеют продолжительность где-то 7-8 дней.

Любое изменение климата, тем более такое быстрое, оказывает свое негативное влияние. В связи с ростом температур уменьшается период залегания снежного покрова, что негативно сказывается также и на сельском хозяйстве.