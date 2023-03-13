Не можете грамотно распланировать рабочее время? Рассказываем о техниках «Съесть лягушку» и «Большой слон»

Приоритетное распределение дел влияет на нашу эффективность и трудоспособность в течение дня. Откладывать важные задачи на потом не самое лучшее решение. Однако такое тоже случается.

Ольга Касперович-Рынкевич, доцент кафедры медиалогии БГУ:

Возможно, то, что я сейчас скажу, кого-то удивит, но прокрастинируют все. Отличие лишь в том, что успешные люди прокрастинируют неважные дела, а обычные люди – важные. Свойствами личного времени является то, что оно невозобновляемое и необратимое, поэтому тому, кто не хочет проживать свое жизненное время впустую, стоит научиться правильно его организовывать. И в этом нам помогают различные правила и методики тайм-менеджмента. Один из таких приемов под названием «Съесть лягушку» принадлежит канадскому писателю и эксперту по психологии Брайану Трейси.

Тамара Давидович, психолог:

Состоит в том, что самую большую и неприятную лягушку лучше съедать сразу. Это говорит о том, что самое неприятное, самое большое, трудное для себя дело лучше начинать делать в первую очередь. Рядом с ней стоит Теория большого слона. Когда говорят, что большого слона лучше съедать по кусочкам, то есть распиливать большую задачу на более мелкие, соответственно, выполняя их, вы в итоге выполните большое дело.

Ольга Касперович-Рынкевич:

Есть очень хорошая, действенная методика, которая называет «Матрица Эйзенхауэра», где в четыре окна мы расписываем по важности и срочности все свои дела. И те дела, которые попали у нас в окно неважное и несрочное, мы можем смело отбрасывать, а остальные дела смотрим. Если мы можем что-то делегировать, например, коллегам или подчиненным, то отдаем на выполнение эти задачи им. Ну а сами уже приступаем к выполнению важных и срочных дел в первую очередь. Если сперва выполнить самую нелюбимую, но важную задачу, у вас останется энергия на более мелкие дела и улучшится настроение. В противном случае высока вероятность, что до самого главного вы можете не дойти. Также стоит помнить, что у каждого из нас свой тип мышления и темперамент, а это значит, что способы планирования могут отличаться.

Тамара Давидович:

Если вы, например, человек, который знает, что вам важно, чтобы все было красиво, постепенно, чтобы у вас были какие-то свои ритуалы, в таком случае максимально эффективно будет организовать для себя эти дела именно таким образом. И для вас теория «большой лягушки» будет разрушительной. Скорее всего, дело сделано не будет. Есть люди системные, есть люди четкие – вам надо, чтобы все было правильно, по полочкам, чтобы здесь было вот и вот так. Для них это идеальные схемы. Внедряйте, пользуйтесь, и будет вам счастье. Еще одна методика планирования получила название «Швейцарский сыр».