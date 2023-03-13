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Не можете грамотно распланировать рабочее время? Рассказываем о техниках «Съесть лягушку» и «Большой слон»

13 марта 2023 15:13
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Приоритетное распределение дел влияет на нашу эффективность и трудоспособность в течение дня. Откладывать важные задачи на потом не самое лучшее решение. Однако такое тоже случается.  

Не можете грамотно распланировать рабочее время? Рассказываем о техниках «Съесть лягушку» и «Большой слон»-1

Ольга Касперович-Рынкевич, доцент кафедры медиалогии БГУ:
Возможно, то, что я сейчас скажу, кого-то удивит, но прокрастинируют все. Отличие лишь в том, что успешные люди прокрастинируют неважные дела, а обычные люди важные. Свойствами личного времени является то, что оно невозобновляемое и необратимое, поэтому тому, кто не хочет проживать свое жизненное время впустую, стоит научиться правильно его организовывать. И в этом нам помогают различные правила и методики тайм-менеджмента.

Один из таких приемов под названием «Съесть лягушку» принадлежит канадскому писателю и эксперту по психологии Брайану Трейси.

Не можете грамотно распланировать рабочее время? Рассказываем о техниках «Съесть лягушку» и «Большой слон»-4

Тамара Давидович, психолог:
Состоит в том, что самую большую и неприятную лягушку лучше съедать сразу. Это говорит о том, что самое неприятное, самое большое, трудное для себя дело лучше начинать делать в первую очередь. Рядом с ней стоит Теория большого слона. Когда говорят, что большого слона лучше съедать по кусочкам, то есть распиливать большую задачу на более мелкие, соответственно, выполняя их, вы в итоге выполните большое дело.

Не можете грамотно распланировать рабочее время? Рассказываем о техниках «Съесть лягушку» и «Большой слон»-7

Ольга Касперович-Рынкевич:
Есть очень хорошая, действенная методика, которая называет «Матрица Эйзенхауэра», где в четыре окна мы расписываем по важности и срочности все свои дела. И те дела, которые попали у нас в окно неважное и несрочное, мы можем смело отбрасывать, а остальные дела смотрим. Если мы можем что-то делегировать, например, коллегам или подчиненным, то отдаем на выполнение эти задачи им. Ну а сами уже приступаем к выполнению важных и срочных дел в первую очередь.

Если сперва выполнить самую нелюбимую, но важную задачу, у вас останется энергия на более мелкие дела и улучшится настроение. В противном случае высока вероятность, что до самого главного вы можете не дойти. Также стоит помнить, что у каждого из нас свой тип мышления и темперамент, а это значит, что способы планирования могут отличаться.

Не можете грамотно распланировать рабочее время? Рассказываем о техниках «Съесть лягушку» и «Большой слон»-10

Тамара Давидович:
Если вы, например, человек, который знает, что вам важно, чтобы все было красиво, постепенно, чтобы у вас были какие-то свои ритуалы, в таком случае максимально эффективно будет организовать для себя эти дела именно таким образом. И для вас теория «большой лягушки» будет разрушительной. Скорее всего, дело сделано не будет. Есть люди системные, есть люди четкие вам надо, чтобы все было правильно, по полочкам, чтобы здесь было вот и вот так. Для них это идеальные схемы. Внедряйте, пользуйтесь, и будет вам счастье.

Еще одна методика планирования получила название «Швейцарский сыр».

Не можете грамотно распланировать рабочее время? Рассказываем о техниках «Съесть лягушку» и «Большой слон»-13

Ольга Касперович-Рынкевич:
Выполняется очень легко. Вы выбираете какую-то объемную задачу, делите ее на подзадачи и выполняете эти подзадачи хаотично, когда у вас есть время. Отличие в том, что не сразу, а постепенно, маленькими шажками. Как пузырьки, которые появляются в швейцарском сыре хаотично.

При планировании времени учитывайте свои индивидуальные особенности. Избежать аврала помогут два правила. Первое – попробуйте планировать не только следующий день, но и неделю, месяц вперед. Второе – не взваливайте на себя слишком много, иначе никакой тайм-менеджмент не поможет.

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# Полезные советы # общество # Тамара Давидович # Валерия Яскевич # Фотофакт

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