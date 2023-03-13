Более миллиона цветов появится в Минске в новом сезоне. Какие ещё планы по озеленению столицы?

Ежегодно вопросам озеленения Минска уделяется особое внимание. Благоприятный период для посадки растений ожидается непродолжительным, поэтому к выполнению намеченных целей сотрудники «Минскзеленстроя» отнеслись серьезно.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Предприятие системы УП «Зеленстрой» в этом году планирует высадить порядка 150 тысяч кустарников и около 20 тысяч деревьев. В связи с тем, что весенний период краткосрочный для высадки зеленых насаждений, это около двух недель, поэтому мы планируем посадить около 30 тысяч кустарников и около 10 тысяч деревьев, в том числе эти посадки будут проводиться в рамках акции весеннего месячника.

В столице будут продолжать использовать многолетники. Запланирована посадка злаковых, декоративно-лиственных и красиво цветущих растений, среди них – канны, шалфеи, пионы, астры и многие другие. Екатерина Короткина:

Планируем высадить из красиво цветущих кустарников гортензии. В том году мы высаживали древовидную, в этом году будем высаживать крупноцветковую, у нее более большие шапки, соцветия от голубых до ярко-розовых цветов. В конце апреля мы начинаем посадки цветочных растений однолетних. В этом году мы планируем посадить около 1 миллиона 400 тысяч штук. Ежегодно мы уменьшаем однолетние цветочные, увеличиваем многолетние. Появится большое количество розариев в каждом административном районе Минска. Допустим, на таких центральных объектах, как проспект Победителей, сквер у гостиницы «Планета», парк Победы и так далее.