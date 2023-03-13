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В Минском районе подвели итоги 2022-го и наградили лучших работников из разных сфер

13 марта 2023 15:10
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Новости Беларуси. Порядка 350 тысяч квадратных метров индивидуальных и многоквартирных жилых домов ввели в эксплуатацию в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе подвели итоги 2022-го и наградили лучших работников из разных сфер-1

Увеличились и темпы производства. В пристоличье подвели итоги 2022 года и наградили лучших тружеников. Торжественная церемония прошла в Минском районном центре культуры. На сцену вышло 220 специалистов самого разного профиля. Это представители: АПК, промышленности и медицины, а также правоохранители и педагоги. Их отметили благодарственными письмами, дипломами и медалями.

В Минском районе подвели итоги 2022-го и наградили лучших работников из разных сфер-4

Алла Денисевич, животновод филиала «Острошицкий городок»‎ сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Работаю животноводом по выращиванию молоднячка, самых маленьких теляточек. Работаю с 2016 года. Работу свою очень люблю. Телята как детки. Мне очень приятно.

В Минском районе подвели итоги 2022-го и наградили лучших работников из разных сфер-7

Ощутимые успехи в сельском хозяйстве и в частности в животноводстве. По итогам года Минский район вошел в тройку лидеров по реализации молока в центральном регионе. Активно вводятся новые животноводческие объекты. Рекордный показатель – порядка восьми тысяч килограмм, что составляет плюс 486 килограмм к показателям 2021 года.

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# Сельское хозяйство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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