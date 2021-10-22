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Не могут прийти и рассказать, что у них болит. Животноводы рассказывают, зачем делают бурёнкам УЗИ

22 октября 2021 07:39
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Новости Беларуси. Современная наука не стоит на месте даже в сфере сельского хозяйства. Для животноводов Гомельской области, например, уже не секрет: чтобы улучшить показатели в производстве молока, необходимо регулярное ультразвуковое обследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого в регионе дополнительно уже закуплено современное диагностическое оборудование. Здоровье молочного стада – это залог финансовой стабильности всего аграрного сектора.

Не могут прийти и рассказать, что у них болит. Животноводы рассказывают, зачем делают бурёнкам УЗИ-1

Как известно, производство молока в Беларуси за пять лет выросло более чем на 10 %. Стабильно растет и спрос на него на внешних рынках. Чтобы сохранить положительные тренды, ставку аграрии делают  на максимальную реализацию потенциала продуктивности коров молочного стада, и здоровье буренок здесь на первом месте. 

Не могут прийти и рассказать, что у них болит. Животноводы рассказывают, зачем делают бурёнкам УЗИ-4

Наталья Порозенко, главный ветеринарный врач Гомельской области:
Человек приходит и рассказывает о своих проблемах. Ты можешь сделать анализы и прийти к выводу, какое у него заболевание. Животные, в частности коровы, не могут прийти и рассказать, и нам приходится своими различными методами, которые у нас есть, проводить исследования. Так вот УЗИ-диагностика – один из таких методов, который позволяет своевременно определить заболевание животного и принять необходимые меры для лечения.

Кроме того, ультразвуковая диагностика позволит оперативно выявлять яловых коров, что существенно сократит расходы на их содержание и повысит рентабельность молочных ферм.

Не могут прийти и рассказать, что у них болит. Животноводы рассказывают, зачем делают бурёнкам УЗИ-7

Наталья Чайка, главный ветеринарный врач Чечерского района:
Главное преимущество УЗИ-диагностики – это ранняя диагностика стельности коровы. Каждый день яловости коровы приносит значительные экономические убытки хозяйству. Эти убытки складываются из-за недополучения приплода, молока и расхода кормов на содержание яловой коровы. Сокращение сроков ожидания позволяет вдвое увеличить производство молока на ферме.

Не могут прийти и рассказать, что у них болит. Животноводы рассказывают, зачем делают бурёнкам УЗИ-10

Цифры подтверждает и практика. Например,  в Чечерском районе с увеличением количества УЗИ-исследований в отдельных хозяйствах производство молока увеличилось сразу на 20 %.

# Сельское хозяйство # общество # Наталья Порозенко # Наталья Чайка # Фотофакт

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