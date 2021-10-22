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Как учат в военных вузах? Минскую школу посетили офицеры и курсанты суворовского училища, а также Военной академии

22 октября 2021 07:17
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Новости Беларуси. Не понаслышке узнать о жизни и учебе в военных вузах, оценить вооружение белорусской армии и определиться с будущей профессией. Такая возможность представилась ребятам одной из столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ним в гости пришли офицеры и курсанты суворовского училища, а также Военной академии.

Как учат в военных вузах? Минскую школу посетили офицеры и курсанты суворовского училища, а также Военной академии-1

Будущие защитники не только рассказали о военной службе, но и наглядно продемонстрировали форму, образцы авиационного и стрелкового оружия. К слову, для любителей снайперского огня в спортивном зале организовали даже интерактивный тир.

Как учат в военных вузах? Минскую школу посетили офицеры и курсанты суворовского училища, а также Военной академии-4

Как учат в военных вузах? Минскую школу посетили офицеры и курсанты суворовского училища, а также Военной академии-6

Андрей Манько, курсант военного факультета БГУ:
У нас интересно. У нас нет постоянной жизни в казармах, как это в армии, что пугает зачастую молодежь сейчас. Наш коллектив намного сплоченнее, чем любое студенческое общество. Мне есть с чем сравнивать, поэтому я легко и смело об этом говорю.

Как учат в военных вузах? Минскую школу посетили офицеры и курсанты суворовского училища, а также Военной академии-9

Подобные встречи для старшеклассников проходят в рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина».

Как учат в военных вузах? Минскую школу посетили офицеры и курсанты суворовского училища, а также Военной академии-12

Это помогает ребятам не только получить представление о военной профессии, но и узнать о нюансах поступления в вузы.

# Молодежь Беларуси # общество # Андрей Манько # Фотофакт

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