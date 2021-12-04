«Не могу поверить, что это создала природа». Флорист рассказала, почему выбрала именно такую работу

Влада Родовская, корреспондент:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к флористу Станиславе Смирновой.
Влада Родовская, корреспондент:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к флористу Станиславе Смирновой.
Станислава Смирнова – художник. Работает декоратором и флористом уже около 9 лет.
Влада Родовская:
Что повлияло на то, что вы стали флористом?
Станислава Смирнова, флорист:
На то, что я стала флористом, повлияли мои родители. Воспоминания из детства: папа с охапками тюльпанов; мама, которая мне подсунула книгу, в которой была история про девушку-флориста.
Влада Родовская:
В каком стиле вы работаете?
Станислава Смирнова:
В принципе, вся коммерческая флористика – это декоративный стиль. Стилей очень много, но в коммерции букеты только декоративного стиля, он очень многогранен. Когда я занимаюсь именно декорированием, тогда бывают и другие, а так в основном декоративный стиль.
Влада Родовская:
Какие ваши любимые цветы при создании букетов?
Станислава Смирнова:
Наверное, самые нетривиальные, космические, странные, специфические цветы, которые просто удивляют людей. В принципе, тюльпан, но в необычных расцветках, фактурах.
Влада Родовская:
Есть ли сейчас тренды во флористике?
Станислава Смирнова:
Трендами этого лета были огромные, воздушные, гипсофильные облака и, наверное, французские розы, вывернутые розы. Также сейчас тренд – это цветные, яркие, крашеные цветы.
Влада Родовская:
Букеты, в принципе, живут всего несколько дней. Это недостаток или преимущество флористики?
Станислава Смирнова:
Я никогда не понимала, почему люди хотят какого-то максимального долголетия цветов. Главная функция в том, чтобы он принес какие-то эмоции в первые секунды, а не в том, как есть примета, что чем дольше стоит цветок, тем больше любит. Любовь отдельно, цветы отдельно.
Влада Родовская:
Что нравится в вашей работе больше всего?
Станислава Смирнова:
То, что меня до сих пор удивляет сам цветок. Каждую поставку я просто с огромными глазами смотрю на эти цветы и не могу поверить, что это создала природа, а не кто-то нарисовал, придумал, распечатал.
Влада Родовская:
Какой бы совет вы дали начинающим флористам?
Станислава Смирнова:
Верить в себя, свои силы с самого первого дня. Тренировать руку, насмотренность. И все.