В рядах добровольцев не только молодёжь, но и те, кому за 60. Как белорусские волонтёры помогают людям?

Новости Беларуси. 5 декабря отмечается Всемирный день волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще один повод поблагодарить всех добровольцев, которые безвозмездно трудятся и помогают людям. Накануне праздника по всей стране чествуют лучших в своем деле и дают старт новым благотворительным акциям.

В городском центре дополнительного образования занятие по арт-терапии для особенных детей. Такой мастер-класс педагоги организовали для волонтерских отрядов со всей области. В последующем добровольцы будут помогать детям с инвалидностью легче адаптироваться во взрослой жизни. Поделиться действительно есть чем – уже несколько лет проект «Обычные люди» объединяет психологический театр, этно-фольклорную студию, изомастерские.

Вероника Рожкова, руководитель проекта по подготовке волонтеров:

Для меня главная задача была показать, что это несложно, что это простейшие навыки, которые они могут внедрять в своих районах, потому что в наш проект приезжают дети из Лоева, Буда-Кошелево, Речицы. Они говорят, что у них в районах этого нет. И мне бы хотелось, чтобы сегодня, вернувшись домой, первые секретари выступили инициаторами открытия таких творческих студий для детей-инвалидов.

Несмотря на то, что волонтеры не требуют вознаграждений за свой труд, отметить лучших накануне праздника стало традицией. Областной комитет союза молодежи ежегодно награждает своих активистов за вклад в общее дело. Только в Гомельской области движение «Доброе сердце» объединяет 6 000 добровольцев. Направления их работы постоянно расширяются, в том числе и в связи с пандемией.

Вероника Гудкова, первый секретарь Гомельского обкома БРСМ:

Наши ребята, не только в Гомеле, но и по всей области, объединились в так называемые COVID-патрули, которые посещали большие торговые центры, выходили на улицы, рассказывали нашим гражданам о необходимости вакцинироваться, о необходимости правильного ношения масок и как вообще бороться с COVID-19. Победителей выбирали в девяти номинациях. Для Ивана Дусенка эта награда не первая – парень занимается волонтерством уже 10 лет.

Иван Дусенок, руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо»:

Пригласили на утренник в дом-интернат детей-инвалидов Дедом Морозом. И когда я провел там утренник, меня это зацепило внутренне, душевно, и с тех пор я решил, что мне этим надо заняться – помогать людям необходимо, нуждающимся.

Нина Павлова, волонтер Красного Креста:

Для своих подопечных мы готовим поздравительные открытки – обычно ко Дню рождения, к праздникам каким-то, сейчас к Новому году что-то готовим. И мы этим показываем свою заботу, что мы своими руками что-то сделали.

В рядах волонтеров не только молодежь, но и те, кому за 60. Пятый год в Гомеле работает инициативная группа «Дари добро». Пенсионеры с неиссякаемой энергией и широкой душой помогают своим подопечным – одиноким старикам и инвалидам. В свободное время женщины занимаются рукоделием – шьют постельное белье для интернатов, вяжут одежду и игрушки для недоношенных детей. Сейчас, например, готовят новогодние подарки. Радость от таких сувениров двойная.

Татьяна Матровова, «Волонтер года-2021» Гомельской областной организации Красного Креста:

Нашей подопечной было 80 лет, и мы завезли ей подарки, сделанные своими руками. Мы подарили ей шаль, тапочки, открыточку, подушечку. И вы знаете, не то что хвалюсь, но те подарки, которые подарили – цветы – они как-то нет. Она до того была рада!