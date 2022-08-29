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«Не могли оставить эту ситуацию». Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Лукашенко, вручили белорусские паспорта

29 августа 2022 10:00
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Новости Беларуси. Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Александра Лукашенко перед открытием фестиваля «Славянский базар», вручили белорусские паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паспорт и ID-карту получила мама Наталья, сам Илья, а также его младшая сестра София и брат Даниэль.

«Не могли оставить эту ситуацию». Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Лукашенко, вручили белорусские паспорта-1

«Не могли оставить эту ситуацию». Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Лукашенко, вручили белорусские паспорта-3

После преследований в Латвии их родным домом стал Витебск. Мама поблагодарила всех белорусов, переживавших за их судьбу. И заверила, что сделает все возможное, чтобы ее дети стали достойными гражданами Беларуси.

«Не могли оставить эту ситуацию». Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Лукашенко, вручили белорусские паспорта-6

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Наше государство не могло оставить эту ситуацию. Мы сделали все возможное, чтобы семья в кратчайшие сроки получила гражданство, получила работу, жилье, сейчас устроены и дети. Маленькая София идет в школу, Даниэль ходит уже в детский садик. Мама работает. Семья начинает нормальную трудовую жизнь.

«Не могли оставить эту ситуацию». Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Лукашенко, вручили белорусские паспорта-9

В Витебской области с начала года в территориальные подразделения по гражданству и миграции за белорусским гражданством обратились более 400 иностранцев. 330 из них уже получили белорусские паспорта.

«Не могли оставить эту ситуацию». Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Лукашенко, вручили белорусские паспорта-12

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Илья Кароза # Вячеслав Дурнов # Наталья Кароза # Фотофакт

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