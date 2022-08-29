«Не могли оставить эту ситуацию». Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Лукашенко, вручили белорусские паспорта

Новости Беларуси. Семье латвийского мальчика, взявшего интервью у Александра Лукашенко перед открытием фестиваля «Славянский базар», вручили белорусские паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паспорт и ID-карту получила мама Наталья, сам Илья, а также его младшая сестра София и брат Даниэль.

После преследований в Латвии их родным домом стал Витебск. Мама поблагодарила всех белорусов, переживавших за их судьбу. И заверила, что сделает все возможное, чтобы ее дети стали достойными гражданами Беларуси.

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Наше государство не могло оставить эту ситуацию. Мы сделали все возможное, чтобы семья в кратчайшие сроки получила гражданство, получила работу, жилье, сейчас устроены и дети. Маленькая София идет в школу, Даниэль ходит уже в детский садик. Мама работает. Семья начинает нормальную трудовую жизнь.