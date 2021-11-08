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Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?

08 ноября 2021 09:17
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Снежная королева, звезда сноуборда, подруга авиатора. Найти свой фасончик на вешалке этой зимы легко. Дизайнеры украсили верхнюю одежду фигурной стежкой, меховой отделкой, утеплили воротниками-стойками и манишками – все, чтобы провести рождественские денечки на высоте. Морозный топ открывают пуховики, они же дутики, одеялки – ванлав в непогоду. Удлиненные хороши в гардеробе, где много платьев, укороченные идеальны за рулем.

Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?-1

Елена Турбай, стилист:
Если мы говорим о пуховиках укороченных, до середины бедра, здорово работает форма х-образная приспущенное плечо, дополнительный элемент в виде пояса обозначает талию и делает вашу фигуру очень женственной. Если мы говорим о пуховиках с обычной продольной стежкой: если широкие плечи, она позволит сгармонизировать фигуру. Хотите выбрать пуховик длины миди? Обращайте внимание, чтобы он был чуть ниже колена это самая оптимальная длина.

Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?-4

Мелкая стежка выглядит изящнее, но она будет меньше согревать. Накладные карманы добавят объема. Учитывайте это и выбирайте «тулупчик» на размер больше, чтобы пододеть свитер и чувствовать себя комфортно. Вторые строчки в снегопад занимают укороченные дубленки или косухи на меху. Байкер-стайл добавит драйва и избавит от зимней спячки.

Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?-7

Елена Турбай:
Выбирать, конечно, лучше всего натуральные материалы, они будут гораздо теплее. Если говорим об искусственных материалах, то это до -°C ...-10 °C . Можете добавить немножечко брутальности в свой образ, купив пуховик или пальто из экокожи. Обращайте внимание на утеплитель, который будет внутри, так как экокожа имеет свойство остывать.

Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?-10

Милота, да и только. Шубки-чебурашки или «тедди» продолжают согревать нас в 2022-м. Добавить перчинку мультяшному стайлу можно бейсболкой, шляпой или трендовой сумочкой. Незамеченной в метро и на вечеринке вы точно не останетесь. Отличной инвестицией для выхода в свет станет и пальто-халат.

Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?-13

Елена Турбай:
Гармонично смотрится в классических образах, также ее можно использовать в кэжуальных, в спорте, будет здорово смотреться и с какой-то шапкой бини, с грубыми ботинками. Обращайте внимание на состав, там должно быть как минимум 80 % шерсти плюс еще возможен дополнительный утеплитель. Цвета могут быть разные от бежевого цвета, кэмел смотрится богато, черное, синее очень красиво будет смотреться.

Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?-16

Яркие краски добавят зимним прогулкам праздника. В почете – зеленый, оранжевый, фиолетовый, желтый, фуксия. Если хочется волшебных оттенков, как у новогодней феи, ваш выбор – лаванда, сирень, крем-пудра и ваниль. Ну а если душа просит все и сразу, двусторонний пуховичок выстрелит прямо в цель.

Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?-19

Елена Турбай:
Рассмотрите к покупке вариант светлого пуховика, он всегда смотрится дорого, красиво и свежо, так как зима у нас – достаточно серая пора года. Нужно учитывать вашу цветовую гамму гардероба. Если у вас нейтральная цветовая гамма, допустим, черная либо белая, бежевая, коричневая, то яркий пуховик впишется очень хорошо. Если же это разноплановые оттенки, то здесь нужно хорошо подумать.

# Мода # общество # Елена Турбай # Анна Макеева # Фотофакт

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