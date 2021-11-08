Удлинённые хороши для платьев, короткие идеальны за рулём. Какие пуховики носить зимой 2021-2022 года?

Снежная королева, звезда сноуборда, подруга авиатора. Найти свой фасончик на вешалке этой зимы легко. Дизайнеры украсили верхнюю одежду фигурной стежкой, меховой отделкой, утеплили воротниками-стойками и манишками – все, чтобы провести рождественские денечки на высоте. Морозный топ открывают пуховики, они же дутики, одеялки – ванлав в непогоду. Удлиненные хороши в гардеробе, где много платьев, укороченные идеальны за рулем.

Елена Турбай, стилист:

Если мы говорим о пуховиках укороченных, до середины бедра, здорово работает форма х-образная – приспущенное плечо, дополнительный элемент в виде пояса обозначает талию и делает вашу фигуру очень женственной. Если мы говорим о пуховиках с обычной продольной стежкой: если широкие плечи, она позволит сгармонизировать фигуру. Хотите выбрать пуховик длины миди? Обращайте внимание, чтобы он был чуть ниже колена – это самая оптимальная длина.

Мелкая стежка выглядит изящнее, но она будет меньше согревать. Накладные карманы добавят объема. Учитывайте это и выбирайте «тулупчик» на размер больше, чтобы пододеть свитер и чувствовать себя комфортно. Вторые строчки в снегопад занимают укороченные дубленки или косухи на меху. Байкер-стайл добавит драйва и избавит от зимней спячки.

Елена Турбай:

Выбирать, конечно, лучше всего натуральные материалы, они будут гораздо теплее. Если говорим об искусственных материалах, то это до -5 °C ...-10 °C . Можете добавить немножечко брутальности в свой образ, купив пуховик или пальто из экокожи. Обращайте внимание на утеплитель, который будет внутри, так как экокожа имеет свойство остывать.

Милота, да и только. Шубки-чебурашки или «тедди» продолжают согревать нас в 2022-м. Добавить перчинку мультяшному стайлу можно бейсболкой, шляпой или трендовой сумочкой. Незамеченной в метро и на вечеринке вы точно не останетесь. Отличной инвестицией для выхода в свет станет и пальто-халат.

Елена Турбай:

Гармонично смотрится в классических образах, также ее можно использовать в кэжуальных, в спорте, будет здорово смотреться и с какой-то шапкой бини, с грубыми ботинками. Обращайте внимание на состав, там должно быть как минимум 80 % шерсти плюс еще возможен дополнительный утеплитель. Цвета могут быть разные – от бежевого цвета, кэмел смотрится богато, черное, синее очень красиво будет смотреться.

Яркие краски добавят зимним прогулкам праздника. В почете – зеленый, оранжевый, фиолетовый, желтый, фуксия. Если хочется волшебных оттенков, как у новогодней феи, ваш выбор – лаванда, сирень, крем-пудра и ваниль. Ну а если душа просит все и сразу, двусторонний пуховичок выстрелит прямо в цель.