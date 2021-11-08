В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии

Новые экзотические страны манят всегда. Но выбор направления зависит не только от интересов и пожеланий, но и финансов, а также длительности отпуска. Во времена пандемии есть еще одно важное условие – ПЦР-тест либо вакцинация. Куда сегодня могут отправиться белорусы и что для этого необходимо?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Сегодня у нас открыты направления чартерными авиарейсами для туристов – это Египет, Турция и Иордания. Но обязательное условие – это наличие при себе теста ПЦР или паспорта вакцинирования.

Подтверждение полной вакцинации должно быть готово не менее чем за 14 дней до вылета, а если тест, то, само собой, отрицательный. В каждой стране свои правила, будьте готовы и к тому, что по прилету в аэропорт у вас могут взять тест повторно. Ирина Воронович:

Также Belavia осуществляет прямые перелеты с Арабскими Эмиратами, Грузией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном.

Посетить можно и страны-соседки. Действует воздушное и железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. В том числе из Гомеля и Полоцка. Ирина Воронович:

По этим направлениям наши туристы могут выезжать при наличии также теста ПЦР или паспорта вакцинирования. Авиарейсы осуществляются с Российской Федерацией. Немножко уже расширилась полетная программа. Это не только Москва и Санкт-Петербург, это также Казань, Самара и другие направления. Миллионы людей во всем мире проводят свой отпуск в путешествиях. К счастью, сегодня есть множество компаний, которые могут организовать ваш тур куда угодно и на сколько угодно. Но какие направления пользуются наибольшим спросом у туристов?

Юрий Макаревич, специалист по продажам:

Наиболее популярные страны для граждан Беларуси – это, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. При наличии сертификата о вакцинации туристы могут без ПЦР въезжать в Турцию и в Египет, для Объединенных Арабских Эмиратов обязательное требование – это отрицательный ПЦР-тест.

Возможны туры и в более дальние страны: Мексика, Куба, Доминикана. Отбывать карантин в этих странах не придется, если туристы планируют отдыхать в рамках пакетного тура и в пределах отеля. И помните: чем раньше вы спланируете путешествие, тем лучше. Юрий Макаревич:

Туры сейчас желательно бронировать минимум за 7 и более дней. Это если касаемо безвизовых стран, потому что в любом случае, чтобы мы смогли вам подготовить необходимую запись на ПЦР-тест, чтобы вы гарантированно прошли все это организовано, без всяких проблем и сбоев.

Если ваш тест вдруг оказался положительным, но перед поездкой вы успели оформить страховку, то потери будут минимальными. Но помните, что страховка от невылета распространяется только на случаи, связанные с вопросами здоровья. Любые другие форс-мажоры страховая компания не покрывает.

Юрий Макаревич:

Когда турист сдает ПЦР-тест за 72 часа и, например, за сутки до вылета он узнает, что у него положительный тест, следовательно, в тур он ехать не может. И если у него оформлена страховка от невылета, то все потери по туру покрывает страховая компания. Есть моменты, что разные страховки – разные условия. Есть страховые компании, которые покрывают только близким родственникам, есть страховые компании, которые покрывают только одному человеку, у которого положительный ПЦР.