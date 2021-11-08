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В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии

08 ноября 2021 09:25
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Новые экзотические страны манят всегда. Но выбор направления зависит не только от интересов и пожеланий, но и финансов, а также длительности отпуска. Во времена пандемии есть еще одно важное условие – ПЦР-тест либо вакцинация. Куда сегодня могут отправиться белорусы и что для этого необходимо?

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-1

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Сегодня у нас открыты направления чартерными авиарейсами для туристов это Египет, Турция и Иордания. Но обязательное условие это наличие при себе теста ПЦР или паспорта вакцинирования.

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-4

Подтверждение полной вакцинации должно быть готово не менее чем за 14 дней до вылета, а если тест, то, само собой, отрицательный. В каждой стране свои правила, будьте готовы и к тому, что по прилету в аэропорт у вас могут взять тест повторно.

Ирина Воронович:
Также Belavia осуществляет прямые перелеты с Арабскими Эмиратами, Грузией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном.

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-7

Посетить можно и страны-соседки. Действует воздушное и железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. В том числе из Гомеля и Полоцка.

Ирина Воронович:
По этим направлениям наши туристы могут выезжать при наличии также теста ПЦР или паспорта вакцинирования. Авиарейсы осуществляются с Российской Федерацией. Немножко уже расширилась полетная программа. Это не только Москва и Санкт-Петербург, это также Казань, Самара и другие направления.

Миллионы людей во всем мире проводят свой отпуск в путешествиях. К счастью, сегодня есть множество компаний, которые могут организовать ваш тур куда угодно и на сколько угодно. Но какие направления пользуются наибольшим спросом у туристов?

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-10

Юрий Макаревич, специалист по продажам:
Наиболее популярные страны для граждан Беларуси это, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. При наличии сертификата о вакцинации туристы могут без ПЦР въезжать в Турцию и в Египет, для Объединенных Арабских Эмиратов обязательное требование это отрицательный ПЦР-тест.

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-13

Возможны туры и в более дальние страны: Мексика, Куба, Доминикана. Отбывать карантин в этих странах не придется, если туристы планируют отдыхать в рамках пакетного тура и в пределах отеля. И помните: чем раньше вы спланируете путешествие, тем лучше.

Юрий Макаревич:
Туры сейчас желательно бронировать минимум за 7 и более дней. Это если касаемо безвизовых стран, потому что в любом случае, чтобы мы смогли вам подготовить необходимую запись на ПЦР-тест, чтобы вы гарантированно прошли все это организовано, без всяких проблем и сбоев.

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-16

Если ваш тест вдруг оказался положительным, но перед поездкой вы успели оформить страховку, то потери будут минимальными. Но помните, что страховка от невылета распространяется только на случаи, связанные с вопросами здоровья. Любые другие форс-мажоры страховая компания не покрывает.

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-19

Юрий Макаревич:
Когда турист сдает ПЦР-тест за 72 часа и, например, за сутки до вылета он узнает, что у него положительный тест, следовательно, в тур он ехать не может. И если у него оформлена страховка от невылета, то все потери по туру покрывает страховая компания. Есть моменты, что разные страховки разные условия. Есть страховые компании, которые покрывают только близким родственникам, есть страховые компании, которые покрывают только одному человеку, у которого положительный ПЦР.

В какие страны могут выехать белорусы без вакцинации? Рассказываем, как путешествовать во время пандемии-22

Вы можете колесить по своей стране или отправиться за границу – в любом случае получите массу впечатлений. Но учитывайте все моменты и уточняйте информацию у операторов заблаговременно. 

# Путешествия # общество # Ирина Воронович # Юрий Макаревич # Валерия Яскевич # Фотофакт

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