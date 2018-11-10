Не магия, а физика! Фестиваль нескучной науки прошёл в Гродно

Новости Беларуси. От экстремальных научных шоу до демонстрации новейших разработок в физике и робототехнике. Свыше 600 школьников Гродненского региона объединил фестиваль науки «Физика вокруг нас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты и преподаватели Купаловского вуза постарались сделать праздник ярким, даже, можно сказать, со спецэффектами, чтобы максимально удивить юных участников и пробудить интерес к высоким технологиям.

Насадить на палку надутый шар, чтобы не лопнул, зажечь лампу без электричества или увидеть кипение жидкого азота при температуре -196 градусов по Цельсию.

Студенты и преподаватели напоминают магов, а школьники встают из-за парт, чтобы получше разглядеть научное шоу.

Мирослав Бут-Гусаим, учащийся Гродненской городской гимназии:

Розу засунули в жидкий азот, потом ею стукнули, и она раскололась, как стекло.

Ева Кильявайне, учащийся Гродненской городской гимназии:

Банан было интересно, то, что забили, как молотком, гвоздь.

Виктория Белошевская, учащийся Гродненской городской гимназии:

Я, на самом деле, не ожидала, что здесь будет так интересно. Я думала, просто придём, какие-то люди что-то покажут, такое, не превосходное, что у других есть, на самом деле это не так. Корней Савва не волшебник, а только учится. На первом курсе Гродненского вуза. Но уже влился в научную среду – разрабатывает электрические схемы в университетском конструкторском бюро, демонстрирует их школьникам. Чарам физики поддался по воле, как раз похожего, случая.

Корней Савва, студент физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы:

Вот я когда-то пришёл на такое собрание, оно было, конечно, меньше. Показывали тоже трансформатор Теслы. Меня это очень сильно затянуло

Галина Буро, СТВ:

Потрогать технологии своими руками есть возможность у школьников. Вот и наша съёмочная группа не удержалась. С помощью манипулятора и джойстика попробуем переместить предмет. Кстати, это уменьшенная копия оборудования, которое используется на белорусских заводах.

Робототехника, устройство 3D-принтера, виртуальная и дополненная реальность, квантовый мир. Фестиваль науки как возможность рассказать школьникам с помощью игры о новейших высоких технологиях. И доказать, что физика – это, уж точно, не скучно. И, кстати, весьма перспективно. Ведь в университете появился собственный технопарк.

Александр Василевич, директор учебно-научно-производственного центра «Технолаб»:

Последняя наша разработка по оптике – 8 американских патентов. Оборудование активно продаётся и в Беларуси, и на экспорт. Причём, география, начиная от Польши, Литвы, Латвии, России, Казахстана, Туркменистана, даже в Монголию было поставлено, Норвегию.

Андрей Герман, декан физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы:

В настоящих условиях мы наблюдаем некоторое снижение интереса у молодёжи к физическим наукам. И одна из основных задач нашего мероприятия вот этот интерес стимулировать. Хотелось бы, конечно, чтобы участники фестиваля после окончания этого мероприятия сказали бы, что «я полюбил физику».