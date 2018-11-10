«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

Новости Беларуси. Новая амбулатория открылась в столичном жилом квартале «Магистр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь путь за медицинской помощью для 3 000 взрослых и 1000 маленьких жителей стал намного короче. Два врача общей практики ждут первых пациентов уже в среду. Хирург, врач функциональной диагностики и акушерка будут вести приём дважды в неделю.

Вы видите, сколько у нас здесь детей. Особенно важно, конечно, открытие детской амбулатории. Иногда просто нужно съездить и сдать анализы, хотелось бы, чтобы это было где-то рядышком. Я думаю, теперь все будет хорошо в этом плане.

С маленькими – очень тяжело. Это надо отсюда ехать на Независимости, это далеко. А сейчас зима и холод. Мы и так катались с детьми в школу – не удобно. А сейчас спустился с подъезда, вошел в арку и ты уже, считай, в поликлинике.

Жилой квартал «Магистр» начали строить в 2013 году. В церемонии закладки первого камня принимал участие Президент Беларуси.

Микрорайон включает в себя девять 10-этажных домов, сейчас здесь активно развивается инфраструктура, в том числе и социальная. Жильцы этого квартала, преимущественно, представители научной и творческой интеллигенции Минска.