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Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW

10 ноября 2018 17:56
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Новости Беларуси. В Минске завершилась Белорусская неделя моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-1

На площадке НВЦ «Белэкспо» белорусские дизайнеры представляли свои новые коллекции сезона весна-лето – 2019. Традиционно, на большом подиуме показали свои новинки и ведущие бренды страны.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-4

Так, крупнейший обувной холдинг «Марко» представил новую коллекцию обуви совместно с дизайнером Татьяной Ефремовой.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-7

Дизайнер Татьяна Ефремова уже более 20 лет предана любимому делу. Её коллекции не раз отмечали зарубежные модные эксперты на международных фестивалях и конкурсах. Дизайнер признаётся, что, как ни крути, ключевым в любом образе является обувь. Поэтому уже не первый год в её фэшн-шоу фигурирует обувь отечественного производителя «Марко».

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-10

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Это давние партнеры. Я всегда использую обувь «Марко» либо «Bravo». Всегда это в духе времени, и всегда они отвечают актуальным тенденциям.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-13

Женская, мужская и детская обувь. Белорусский бренд «Марко» стремительно развивается и выпускает порядка 2-х тысяч моделей обуви.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-16

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-18

Туфли, ботинки и кроссовки «Марко» набирают популярность в странах Европы, Казахстане, России и Америке. Всё благодаря натуральным материалам и новым дизайнерским штрихам.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-21

Жанна Дерябина, заместитель по маркетингу холдинга «Марко»:
Наш холдинг давно перестал быть монобрендовым, он мультибрендовый. Поэтому любой покупатель найдет себе обувь по душе.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-24

Янина Гончарова, руководитель Belarus Fashion Week:
Мы видим, как это стильно, как это хорошо выглядит. Для любого промышленного предприятия всегда важно оставаться на волне модных трендов. Всегда должна оставаться такая доля энтузиазма, творческого предпринимательства, когда компании отходят от бизнес-планов, а сотрудничают с дизайнерами, запускают отдельные линии.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-27

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-29

Удобство, качество и эстетика. Основные критерии каждого человека при выборе обуви. А для предприятия «Марко» – это основные принципы создания стильной и удобной обуви.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-32

От «Марко» я покупаю обувь не в первый раз. Мы вместе с семьей приходим и находим не только на меня, есть и для мамы, находим и для бабушки обувь.
Я считаю, что эта обувь очень удобная для дефиле по подиуму. Также она прекрасно подходит для повседневной жизни.

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW-35

80 фирменных магазинов в Беларуси и 50 – в России. Каждый сезон «Марко» радует своих покупателей новыми коллекциями и доступными ценами. В холдинге целых 4 обувных предприятия, которые ежегодно участвуют в международных выставках и покоряют сердца ценителей стиля и качества.

# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Ефремова # Жанна Дерябина # Янина Гончарова # Фотофакт

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