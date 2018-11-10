Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW

Новости Беларуси. В Минске завершилась Белорусская неделя моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке НВЦ «Белэкспо» белорусские дизайнеры представляли свои новые коллекции сезона весна-лето – 2019. Традиционно, на большом подиуме показали свои новинки и ведущие бренды страны.

Так, крупнейший обувной холдинг «Марко» представил новую коллекцию обуви совместно с дизайнером Татьяной Ефремовой.

Дизайнер Татьяна Ефремова уже более 20 лет предана любимому делу. Её коллекции не раз отмечали зарубежные модные эксперты на международных фестивалях и конкурсах. Дизайнер признаётся, что, как ни крути, ключевым в любом образе является обувь. Поэтому уже не первый год в её фэшн-шоу фигурирует обувь отечественного производителя «Марко».

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Это давние партнеры. Я всегда использую обувь «Марко» либо «Bravo». Всегда это в духе времени, и всегда они отвечают актуальным тенденциям.

Женская, мужская и детская обувь. Белорусский бренд «Марко» стремительно развивается и выпускает порядка 2-х тысяч моделей обуви.

Туфли, ботинки и кроссовки «Марко» набирают популярность в странах Европы, Казахстане, России и Америке. Всё благодаря натуральным материалам и новым дизайнерским штрихам.

Жанна Дерябина, заместитель по маркетингу холдинга «Марко»:

Наш холдинг давно перестал быть монобрендовым, он мультибрендовый. Поэтому любой покупатель найдет себе обувь по душе.

Янина Гончарова, руководитель Belarus Fashion Week:

Мы видим, как это стильно, как это хорошо выглядит. Для любого промышленного предприятия всегда важно оставаться на волне модных трендов. Всегда должна оставаться такая доля энтузиазма, творческого предпринимательства, когда компании отходят от бизнес-планов, а сотрудничают с дизайнерами, запускают отдельные линии.

Удобство, качество и эстетика. Основные критерии каждого человека при выборе обуви. А для предприятия «Марко» – это основные принципы создания стильной и удобной обуви.

От «Марко» я покупаю обувь не в первый раз. Мы вместе с семьей приходим и находим не только на меня, есть и для мамы, находим и для бабушки обувь.

Я считаю, что эта обувь очень удобная для дефиле по подиуму. Также она прекрасно подходит для повседневной жизни.