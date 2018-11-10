Почти 25 нарушений. В Гродно сотрудники МЧС проверяют предприятия и общежития

Новости Беларуси. Места с массовым пребыванием людей и промышленные объекты – в центре особого внимания сотрудников МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за чего бывает неисправна пожарная сигнализация и почему на предприятии, где работают с бумагой – два десятка нарушений.

Вопрос подключения бытовой техники в этом общежитии стоит остро. С жильцами не раз проводили беседы, но моток проводов в комнате с детьми – и ныне там.

Речь идёт о 180 жизнях, именно столько человек живет в этом общежитии. Хоть здание старое, нормы пожарной безопасности к нему современные. Планы эвакуации на месте, огнетушители в порядке, запасные выходы открываются.

Только кто этим всем воспользуется, если не услышит сигнал о пожаре? И сломалась она не сегодня. Целых два года общежитие не может решить этот вопрос.

Олег Анисков, директор жилищно-коммунальной конторы №1 строительного предприятия:

Предприятие, которое должно было проводить техническое обслуживание и ремонт, к сожалению, нам его не восстановило. Теперь уже добились, чтобы другая организация будет его восстанавливать.

Пока гром не грянет – поговорка оказалась не эффективна на этом предприятии по производству изделий из бумаги. Семь лет назад здесь уже тушили пожар, но, видимо, забыли. Во время недавнего мониторинга выявлено 25 нарушений противопожарной безопасности.

Андрей Красовский, главный инженер предприятия:

Производство есть производство. Нарушения допускаются. Но все они не значительные. Поэтому в быстрые строки мы их и устранили.

Александр Ясев, первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Целью нашей является не наказание, а приведение в пожаробезопасное состояние объектов. Вместе с тем, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.