Не хватает средств – государство поможет. Какую поддержку предлагают новоиспечённым предпринимателям?

Новости Беларуси. Государство подставляет плечо безработным, которые хотят открыть свой бизнес. За 2022 год возможностью получить субсидию на продвижение собственного дела воспользовались свыше тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства будущие бизнесмены вкладывают в покупку оборудования, инструментов или материалов, а также на оплату услуг и другие цели, связанные с организацией предпринимательской или ремесленной деятельности. Как получить господдержку, расскажет Глеб Прокофьев.

Мастерскую по ремонту бытовой техники и телефонов Павел Заголовский открыл всего три месяца назад. И не без помощи государства. Художник-модельщик по образованию еще с детства увлекался электроникой, поэтому даже несмотря на полученную профессию на протяжении нескольких лет трудился в сервисном центре. А когда уволился, зарегистрировался в службе занятости и задумался об открытии собственного дела.

Павел Заголовский, владелец мастерской по ремонту бытовой техники и телефонов:

Люблю YouTube-канал просматривать, и попался мне ролик, где в Гомеле государство помогло девушке стать предпринимателем. Меня это заинтересовало, позвонил в центр занятости. Сказали: предложим работу, если хотите, можете сами открыться. Сумма была выделена 3 700. На эти деньги был приобретен мелкоскоп, принтер, часть аренды покрывала субсидия. Расходники покупались за счет субсидий для начала, чтобы сервис начал работать.

Павлу подвластна любая техника. Он может отремонтировать все: от фена и эпилятор до телевизора и телефона. В месяц – около 60 клиентов. И клиентская база с каждым днем растет. В помощь – социальные сети. Его ролики с пошаговой инструкцией ремонта техники набирают просмотры.

Павел Заголовский:

Дело в том, что если ты талантлив в чем-то и у тебя просто не хватает средств, то государство помогает тебе развить этот талант. То есть мне не хватало денежных средств на это все, чтобы реализовать. А здесь такая помощь – благодарен. Пока Павел работает в мастерской один, но как только клиентская база значительно расширится, планирует набирать помощников.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Чтобы получить субсидию, конечно, необходимо выполнить ряд условий. Одно из них – претендентам на получение господдержки необходимо составить бизнес-план. Но и здесь поможет государство: отправят на курсы, где обучат основам бизнеса и налогообложения.

Важно отметить, что на субсидию можно рассчитывать, если открываете ИП, собираетесь оказывать услуги в сфере агроэкотуризма или организуете ремесленную мастерскую. К тому же нужно быть совершеннолетним и официально безработным. Если все условия соблюдены, заявку одобрят и выделят 11 прожиточных минимумов, а это почти 4 000 рублей.

Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Если условия не выполняются, то субсидия подлежит возврату. И при этом предусмотрены штрафные санкции (подробнее здесь).