«Россияне открывают для себя Беларусь по-новому». Закрытые границы только укрепили Союзное государство!

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Белорусы не знают Россию, россияне не знают Беларусь, к большому сожалению. Я не знаю, как это изменить. Нужно сказать большое спасибо ковиду, Европе за то, что закрыла практически границы. И майские праздники: половина Минска – это были россияне. Многие россияне открывают для себя Беларусь по-новому. У меня товарищ поехал в Минск, и я ему скидываю, говорю: заедьте на машине Мир, например, посмотреть, этот прекрасный Мирский замок. И люди удивлены, что это вообще в Беларуси. И еще один из моих любимых белорусских парадоксов: когда ты едешь ближе к историческому белорусскому Вильнюсу, кажется, что отъезжаешь от центра, привык, что Минск в самом центре, все самое вкусное должно быть в столице, ты подъезжаешь, а там Гервяты, например, потрясающая архитектура. Вроде это так далеко от столицы, но это настолько интересно, красиво: костелы, различные исторические объекты. И это парадоксально. А белорусы не знают Россию, потому что Москва – деньги, Питер – белые ночи и красиво.

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