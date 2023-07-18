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Реконструкция монастыря в Жировичах в активной фазе. Показываем, что уже сделано

18 июля 2023 18:02
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Новости Беларуси. Реконструкция Свято-Успенского Жировичского монастыря в активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утвержденная государственная программа по воссозданию первоначального вида обители рассчитана до 2025 года. Но уже сегодня можно лицезреть общие очертания запланированной модернизации. Наружные работы по преображению Успенского собора практически выполнены, облагораживается дворик обители, впереди не менее важная задача – внутренний интерьер храма.

Татьяна Сидоренко оценила преображения.

Реконструкция монастыря в Жировичах в активной фазе. Показываем, что уже сделано-1

Сквозь звуки перфораторов и отбойных молотков неизменно звонят колокола. В расписание богослужений Свято-Успенского Жировичского монастыря корректировки не вносились. Все течет своей размеренной жизнью. Храмы открыты, паломники стекаются в духовный центр, а к тому, что сегодня на территории хозяйничают в том числе строители, все относятся с пониманием.

Реконструкция монастыря в Жировичах в активной фазе. Показываем, что уже сделано-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Конечно, хотелось бы, чтобы все здесь было благолепно и соответствовало тому большому потоку людей, приезжающих. Которые хотят прикоснуться к духовной составляющей нашего народа. И вместе с тем получить такую духовную пользу для себя лично. Каждый отдельный человек. И это предполагает и соответствующую инфраструктуру. Это предполагает и благоустройство территории, удобность. И размещение на ночлег. И сама территория чтобы была благоустроенная. И, конечно, чтобы сам храм, главный храм, Успенский собор приобрел все свое благолепие.

Реконструкция монастыря в Жировичах в активной фазе. Показываем, что уже сделано-7

Уже сегодня, несмотря на то, что до завершения реконструкции еще многое предстоит сделать, преобразования обители заметны. Проведены работы по замене кровли, водоотведению, отоплению внутреннего храма. У собора обновленное убранство: внешний вид при помощи штукатурных работ и покраски посвежел. Сейчас основной акцент на реставрацию иконостаса, сердца главного храма-монастыря.

Реконструкция монастыря в Жировичах в активной фазе. Показываем, что уже сделано-10

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
Следующий этап – это ремонт, реконструкция внутреннего интерьера. Здесь, конечно, ведутся пока исследовательские работы. Хотелось бы, чтобы было восстановлено как можно ближе к тому состоянию, какой храм был раньше. Что получится – сейчас пока трудно гадать. Ведутся проектные работы. Надеюсь, что будет гораздо лучше, чем есть. У нас и мастерские уже возрождаются. Иконописные мастерские, по мозаике специалисты уже свои появляются, по росписи фрески, которые могут восстанавливать, расписывать храмы техникой фресок и так далее. Пока, видите, не то что не могу приоткрыть, а пока в стадии обсуждения и поиска решения. Но мы хотим, чтобы действительно это была не то что жемчужина, а может, и бриллиант Беларуси.

Реконструкция монастыря в Жировичах в активной фазе. Показываем, что уже сделано-13

По программе работы выполняются и вне собора. Явленская, Георгиевская, Красновоздвиженская церкви, административный корпус, хозпостройки, благоустройство самого агрогородка Жировичи – все в режиме ожидания на обновление. Усилия и молитвы направлены только на одно – сохранить и передать потомкам одну из главных святынь Беларуси, которая, к слову, в 2025 году отметит 555-летие со дня явления Жировичской иконы.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Гурий # Фотофакт

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