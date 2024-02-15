«Не спешат создавать семьи». Почему мужчины не хотят жениться?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Оказывается, есть даже градация холостяков. Есть холостяки до 40 лет, их называют обычными холостяками, которые ни разу в своей жизни не бывали в ЗАГСе. Есть холостяки, которым уже за 45 лет – обычно их называют старыми холостяками. Есть холостяки, которым уже за 50, их называют закоренелыми холостяками. Откуда берутся такие холостяки, почему никто не торопится жениться?