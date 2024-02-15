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«Не спешат создавать семьи». Почему мужчины не хотят жениться?

15 февраля 2024 17:47
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Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Оказывается, есть даже градация холостяков. Есть холостяки до 40 лет, их называют обычными холостяками, которые ни разу в своей жизни не бывали в ЗАГСе. Есть холостяки, которым уже за 45 лет – обычно их называют старыми холостяками. Есть холостяки, которым уже за 50, их называют закоренелыми холостяками. Откуда берутся такие холостяки, почему никто не торопится жениться?

«Не спешат создавать семьи». Почему мужчины не хотят жениться?-1

Виктория Протас, психолог, сексолог:
Создание семьи – это прежде всего воспитание в детско-родительской семье, то, что они видели. Зачастую у таких людей, которые не спешат создавать семьи, есть какие-то эмоции, воспоминания, нет мотивации к созданию семьи.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Нехорошие воспоминания?

Виктория Протас:
Да, нехорошие воспоминания. Негативный опыт опять-таки, как человек проходил опыт первой любви. То есть если у него был опыт негативный, что его предали или есть какие-то эмоции, которые связаны с противоположным полом, человек зачастую просто хочет оградиться от этого. Но и зона комфорта – то есть я с женщиной общаюсь, женщины идут на это, но я прихожу домой, где живу один. У меня нет никакой ответственности перед этой женщиной.

# Психология # общество # Михаил Свито # Виктория Протас # Алеся Лакина

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