«Не спешат создавать семьи». Почему мужчины не хотят жениться?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Оказывается, есть даже градация холостяков. Есть холостяки до 40 лет, их называют обычными холостяками, которые ни разу в своей жизни не бывали в ЗАГСе. Есть холостяки, которым уже за 45 лет – обычно их называют старыми холостяками. Есть холостяки, которым уже за 50, их называют закоренелыми холостяками. Откуда берутся такие холостяки, почему никто не торопится жениться?
Виктория Протас, психолог, сексолог:
Создание семьи – это прежде всего воспитание в детско-родительской семье, то, что они видели. Зачастую у таких людей, которые не спешат создавать семьи, есть какие-то эмоции, воспоминания, нет мотивации к созданию семьи.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Нехорошие воспоминания?
Виктория Протас:
Да, нехорошие воспоминания. Негативный опыт опять-таки, как человек проходил опыт первой любви. То есть если у него был опыт негативный, что его предали или есть какие-то эмоции, которые связаны с противоположным полом, человек зачастую просто хочет оградиться от этого. Но и зона комфорта – то есть я с женщиной общаюсь, женщины идут на это, но я прихожу домой, где живу один. У меня нет никакой ответственности перед этой женщиной.