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Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?

09 октября 2022 17:21
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Новости Беларуси. Ценообразование – своеобразный барометр эффективности местной вертикали власти. На неделе стало понятно, что показатели не в пользу управленцев. Если ситуация потребовала вмешательства Президента, значит, недоработали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чиновникам разного уровня, каждому со своей колокольни, что называется, нужно здраво оценивать обстановку и принимать быстрые и эффективные решения, а не ждать указки сверху. Простой совет дал Президент губернаторам, но он актуален для всей вертикали: ходите в магазин и увидите все сами.

Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?-1

Работа без указки сверху и решение проблем на корню – универсальный рецепт для чиновников от Александра Лукашенко. Логика проста: если людей волнуют локальные житейские вопросы, значит, на уровне города, района, области дисконнект.

Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меньше смотрите наверх. Больше должно быть самостоятельности. С вас ответственность будет неимоверная. Для того чтобы отвечать, надо иметь права и полномочия решать вопросы. Вы сегодня их получили – действуйте (подробнее здесь).

12 новых руководителей районов в понедельник, 3 октября, покидали совещание конкретно озадаченные. Кроме общего для всех требования создать одно нужное и прибыльное предприятие в районе, Президент каждому лично очертил фронт работ, прекрасно зная, чего хватает и не хватает в регионах.

Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?-7

То есть Славгородский район знаешь?
– Знаком, да.
– Непростой район, сам понимаешь. И программа востока Могилева не закрыта.

Кандидатуру руководителя для непростого юго-восточного района выбирали взвешенно. Слабое звено здесь – сельское хозяйство. Назначение нового председателя должно дать новый толчок в его развитии. За плечами Андрея Кожемякина 20 лет работы в аграрной сфере Могилевщины, весь опыт пригодится на новом месте. Особенно сейчас, когда продовольственный кризис – страшилка общемировая.

Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?-10

Андрей Кожемякин, председатель Славгородского райисполкома:
На первом плане всегда будет стоять человек, поэтому производство, от производства – выручка, от выручки – увеличение заработной платы.

Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?-13

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Я уверен, что здесь все должно получиться. Надо четко понимать, что хотя район и аграрный, развитие должно получать не только сельское хозяйство. Он должен развиваться планомерно.

Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?-16

За пять лет в Славгороде вырос новый микрорайон, детский сад. Неделя – и откроется районная больница. Аутсайдер в аграрном секторе, но лидер в социальном. Таких противоречий хватает в каждом районе. Искать баланс возможностей власти и интересов населения – и есть сверхзадача местных управленцев. А еще своего рода искусство.

Документ уже готовят. Местные власти смогут финансово поощрять инициативы белорусов

# Государственная политика # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Андрей Кожемякин # Анатолий Исаченко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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