Документ уже готовят. Местные власти смогут финансово поощрять инициативы белорусов
Новости Беларуси. Ценообразование – своеобразный барометр эффективности местной вертикали власти. На неделе стало понятно, что показатели не в пользу управленцев. Если ситуация потребовала вмешательства Президента, значит, недоработали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Какая вода, чистая, красивая, все тепленько. Яблочки можем помыть, пожалуйста. Все красиво. Так что результатом всем мы очень довольны.
Хеппи-энд – лучшая концовка для любой жалобы. В Октябрьском все решилось именно так. Квартиры в панельке жильцы получали бесплатно в 1977 году. Горячего водоснабжения здания не предусматривали. Не предусматривал его по закону и недавний капремонт. Но по-человечески к проблеме отнеслись обе стороны.
Павел Лопачев, заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Октябрьского райисполкома:
С жильцами решили пойти на компромисс, то есть данные виды работ провести за счет средств жильцов непосредственно с нашим участием и минимальными подрядными затратами, которые проведет непосредственно наш коммунальник. Наше коммунальное предприятие выступило в лице организатора и исполнителя данных работ.
Василий Железнов, житель Октябрьского:
Любое дело, которое начинается, его надо сдвинуть только с места и показать пример. По нашему дому – и пошли [далее перечисление домов – прим. ред.]. Наш микрорайончик преображается.
Чтобы долгожданный водопровод не сильно бил по карману, установку максимально удешевили, а жильцам предложили рассрочку. По такой схеме горячую воду проводят уже в шестой по счету дом – и все компромиссом довольны. Вообще, за схемой взаимной вовлеченности будущее. Видеть и привлекать активных белорусов настоятельно рекомендовал и Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, конечно, государство должно защитить мир, порядок, предоставлять рабочие места, образование, медицинскую помощь, но есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее – создавать уют и красоту своими руками. И для себя беречь чистоту в своих домах, дворах, на улицах в городах и поселках. И как минимум сохранить то, что создано целыми поколениями белорусов до нас.
Возможно, мы, управленцы, иногда не видим инициатив населения, не умеем их встраивать в процесс государственного строительства, не даем возможности людям почувствовать свою сопричастность, быть полезными. А запрос ведь есть.
Запрос этот в скором времени может найти конкретное законодательное отражение. К первому чтению в парламенте готовят документ, который может позволить органам местного самоуправления поддерживать рублем инициативы белорусов, важные для той или иной локации.
Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Задавался вопрос о том, как решить проблему с местными инициативами, чтобы люди имели возможность и механизмы решать свои проблемы локальные: улочки какой-то конкретной или отдельного микрорайона. В Палату представителей поступил законопроект об изменении законов по вопросам местного самоуправления. Одна из новаций, которая там предусмотрена, вводится понятие гражданской инициативы. Это как дополнительное окно возможностей для решения вопросов улучшения жизнедеятельности территории. Для реализации гражданских инициатив предусматривается возможность выделения бюджетных средств на уровне области и даже республики. И там определяется, кто может быть инициатором, то есть будет конкурсная основа – это все будет открыто.
Не хлебом единым. Где в Беларуси по-прежнему хромает аграрная сфера?
Идея уже заложена в действующей программе социально-экономического развития, но ждет более детального оформления.