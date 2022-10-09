Документ уже готовят. Местные власти смогут финансово поощрять инициативы белорусов

Новости Беларуси. Ценообразование – своеобразный барометр эффективности местной вертикали власти. На неделе стало понятно, что показатели не в пользу управленцев. Если ситуация потребовала вмешательства Президента, значит, недоработали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какая вода, чистая, красивая, все тепленько. Яблочки можем помыть, пожалуйста. Все красиво. Так что результатом всем мы очень довольны.

Хеппи-энд – лучшая концовка для любой жалобы. В Октябрьском все решилось именно так. Квартиры в панельке жильцы получали бесплатно в 1977 году. Горячего водоснабжения здания не предусматривали. Не предусматривал его по закону и недавний капремонт. Но по-человечески к проблеме отнеслись обе стороны.

Павел Лопачев, заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Октябрьского райисполкома:

С жильцами решили пойти на компромисс, то есть данные виды работ провести за счет средств жильцов непосредственно с нашим участием и минимальными подрядными затратами, которые проведет непосредственно наш коммунальник. Наше коммунальное предприятие выступило в лице организатора и исполнителя данных работ.

Василий Железнов, житель Октябрьского:

Любое дело, которое начинается, его надо сдвинуть только с места и показать пример. По нашему дому – и пошли [далее перечисление домов – прим. ред.]. Наш микрорайончик преображается. Чтобы долгожданный водопровод не сильно бил по карману, установку максимально удешевили, а жильцам предложили рассрочку. По такой схеме горячую воду проводят уже в шестой по счету дом – и все компромиссом довольны. Вообще, за схемой взаимной вовлеченности будущее. Видеть и привлекать активных белорусов настоятельно рекомендовал и Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, конечно, государство должно защитить мир, порядок, предоставлять рабочие места, образование, медицинскую помощь, но есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее – создавать уют и красоту своими руками. И для себя беречь чистоту в своих домах, дворах, на улицах в городах и поселках. И как минимум сохранить то, что создано целыми поколениями белорусов до нас. Возможно, мы, управленцы, иногда не видим инициатив населения, не умеем их встраивать в процесс государственного строительства, не даем возможности людям почувствовать свою сопричастность, быть полезными. А запрос ведь есть.

Запрос этот в скором времени может найти конкретное законодательное отражение. К первому чтению в парламенте готовят документ, который может позволить органам местного самоуправления поддерживать рублем инициативы белорусов, важные для той или иной локации.