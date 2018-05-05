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«Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам»: 5 мая в Минске прошел женский мотопарад

05 мая 2018 17:59
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Новости Беларуси. Необычный мотопарад прошел 5 мая в Минске. На привычной площадке возле Дворца спорта все те же красавцы-мотоциклы, да и мотоэкипировка по правилам, вот только за рулем – представительницы прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам»: 5 мая в Минске прошел женский мотопарад -1

Женщины-мотоциклистки в белорусскую столицу съехались со всей страны. Не обошлось и без зарубежных гостей. Поддержали любительниц двухколесного траснпорта и байкеры-мужчины. Яркий мотопарад собрал множество зрителей. Свое мастерство показали и юные водители – ученицы детского мотоклуба.

«Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам»: 5 мая в Минске прошел женский мотопарад -4

Марина Линчевская, член Президиума Белорусского союза женщин:
За рулем мотоцикла женщина – это круто, но это уже не ново. Наверное и правильно. Женщины, как и мужчины, любят скорость, любят драйв. Мотопарадам жить, продолжаться. Сегодня это открытие женского мотодвижения: 5 мая – Международный день женского байкерского движения. В связи с этим проходит этот мотокросс.

«Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам»: 5 мая в Минске прошел женский мотопарад -7

Любовь Храбрая, мотоциклистка:
Девчонок много. Они и клубы свои создают, и организации, и какие-то мотосообщества. Это интересно, это уже стало частью жизни. Большей даже частью жизни.

«Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам»: 5 мая в Минске прошел женский мотопарад -10

Инна Мицкевич, мотоциклистка:
Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам. Муж посадил, вместе катаемся. Едешь и думаешь про дорогу, наслаждаешься погодой, если хорошая, запахом природы.

Уже потом организованная колонна проехала по улицам Минска. Подобная акция – 12-я в мире и вторая в Беларуси. Приурочен мотопарад к Международному дню мотоциклистки, который отмечают как раз 5 мая. С самого начала кампания задумывалась для того, чтобы просто понять, сколько всего есть истинных любительниц двухколесного транспорта. В итоге успехи мероприятия в 2007 году подтолкнули сделать 5 мая полноценным международным праздником.

# Мотоциклисты # общество # Марина Линчевская # Любовь Храбрая # Инна Мицкевич # Фотофакт

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