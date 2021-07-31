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«Не думала, что буду так сожалеть». Что пишут недоброжелатели о белорусском золоте на Играх в Токио?

31 июля 2021 16:47
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Новости Беларуси. Блестящее олимпийское золото и победа Ивана Литвиновича – гордость всей Беларуси. В Сети 31 июля появились тысячи поздравлений нашему чемпиону, они продолжают поступать в режиме онлайн, даже когда в Японии уже глубокая ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не думала, что буду так сожалеть». Что пишут недоброжелатели о белорусском золоте на Играх в Токио?-1

Однако нашлись и те, у кого язык повернулся разместить вот такие комментарии в социальных сетях.

«Не думала, что буду так сожалеть». Что пишут недоброжелатели о белорусском золоте на Играх в Токио?-4

Сомнений в неадекватности этих писак уже нет ни у кого. И в горе, и в радости они найдут или придумают повод и наглость обвинять настоящих героев нашей страны непонятно в чем, при этом не выбирая выражения.

«Не думала, что буду так сожалеть». Что пишут недоброжелатели о белорусском золоте на Играх в Токио?-7

Впрочем, подобные мерзкие ситуации лишь укрепляют большинство белорусов во мнении, что подобные комментаторы не имеют ничего общего с чувством настоящего патриотизма и просто ненавидят и Беларусь, и белорусов.

# Олимпиада 2020 # общество # Иван Литвинович # Фотофакт

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