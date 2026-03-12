Какие категории белорусов имеют право на отсрочку в ходе весеннего призыва – рассказали в Минобороны

Как подчеркнула официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик, за последний год порядок призыва не менялся. Это означает, что на получение военно‑учетной специальности направят граждан от 18 до 27 лет, признанных годными к службе по состоянию здоровья.

В Министерстве обороны разъяснили, какие категории белорусов призывного возраста имеют право на отсрочку в ходе весеннего призыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Исключения составят те, кто очно получает среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, а также высшее образование после школы. Те, кто обучается за границей по направлениям государственных организаций в рамках реализации госпрограмм. Будущие врачи, проходящие интернатуру. Граждане, имеющие сложное семейное положение согласно статье 32 Закона «О воинской обязанности». Обучающиеся по направлениям в организациях ДОСААФ и депутаты.

Если вы годны по состоянию здоровья и не имеете права на отсрочку, это все же не означает гарантированный призыв. В настоящий момент количество потенциальных новобранцев превышает потребность армии Беларуси, которая на 65% является контрактной. И у военкоматов есть возможность выбирать наиболее крепких и наиболее мотивированных призывников.