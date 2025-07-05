Из какого мяса должен быть настоящий шашлык? Пообщались с шеф-поваром грузинской кухни

А еще на Комаровку летом приходят за мясом. Сезон шашлыков ведь. А как правильно их готовить, нам расскажет наш драгоценный гость.

Юрий Царев, ведущий:

Для меня лето – это реальное время шашлыков. Я думаю, что для большинства и грузин, и белорусов в том числе. Я думаю, это самое прекрасное блюдо, которое нам подарила история. Одно из самых прекрасных. Вы знаете, у всех есть собственные рецепты приготовления шашлыка, но все всегда спорят, какое мясо все-таки лучше. Баранина, свинина, говядина, курятина. Вот классический грузинский шашлык, это что?

Эдишер Кваташидзе, шеф-повар грузинской кухни:

Шашлык есть шашлык. У всех свои… Кто-то с приправами готовит, кто-то без. Вот я, допустим, чуть-чуть чеснока добавляю, соль и все. Если хотим настоящее мясо попробовать, то соль и свежее мясо. А так, что шашлык надо мариноваться, такого нет.

Александра Каштанова, ведущая:

Настоящий шашлык из какого мяса должен все-таки быть? Потому что некоторые не едят ни свинину, ни говядину. Некоторые вообще, конечно, говорят, что из шампиньонов самый лучший шашлык. Но все-таки вот такой правильный, эталонный рецепт шашлыка. Какое мясо использовать?