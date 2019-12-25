«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

Новости Беларуси. Молодежная акция «Чудеса на Рождество» внесла вклад в копилку добрых дел проекта «Наши дети» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детям вручили сладкие угощения и принадлежности для занятий в изобразительной студии приюта. Не обошлось без совместного чаепития, а также новогодних стихотворений и песен у елки.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы ни в коем случае не должны ни о ком забывать, должны всегда заботиться – не только в преддверии новогодних праздников или каких-то других. И этим вниманием все ребятишки не обделены, как и во всей нашей стране.

Я думаю, что таких проектов должно быть больше. Они есть и в союзе молодежи, и в других организациях республики. Они делают нас лучше.