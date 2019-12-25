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«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

25 декабря 2019 15:03
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Новости Беларуси. Молодежная акция «Чудеса на Рождество» внесла вклад в копилку добрых дел проекта «Наши дети» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с волонтерами движения «Доброе Сердце» лидер Союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк навестил воспитанников Могилевского городского социально-педагогического центра.

Акция «Наши дети» прошла в Гомельском городском социально-педагогическом центре

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-1

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-3

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-5

Детям вручили сладкие угощения и принадлежности для занятий в изобразительной студии приюта. Не обошлось без совместного чаепития, а также новогодних стихотворений и песен у елки.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-8

Чтобы я вернулась поскорее домой и большую коробку резинок для плетения.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-11

Я загадала у Дедушки Мороза телефон и чтобы поскорее вернуться домой.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-14

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы ни в коем случае не должны ни о ком забывать, должны всегда заботиться – не только в преддверии новогодних праздников или каких-то других. И этим вниманием все ребятишки не обделены, как и во всей нашей стране.

Я думаю, что таких проектов должно быть больше. Они есть и в союзе молодежи, и в других организациях республики. Они делают нас лучше.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-17

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом-19

Новогодняя программа у ребят очень насыщенная. Много развлекательных мероприятий проходит в самом центре.

Не остаются в стороне шефские организации, которые регулярно навещают детей с подарками. В эти дни дети активно готовятся к утреннику, также запланированы посещения городской елки, драмтеатра и театра кукол.

Отметим, сейчас в приюте находятся 24 воспитанника, самому маленькому из них всего 3,5 года.

# Новый год # общество # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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