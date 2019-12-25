«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом
Новости Беларуси. Молодежная акция «Чудеса на Рождество» внесла вклад в копилку добрых дел проекта «Наши дети» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с волонтерами движения «Доброе Сердце» лидер Союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк навестил воспитанников Могилевского городского социально-педагогического центра.
Акция «Наши дети» прошла в Гомельском городском социально-педагогическом центре
Детям вручили сладкие угощения и принадлежности для занятий в изобразительной студии приюта. Не обошлось без совместного чаепития, а также новогодних стихотворений и песен у елки.
Чтобы я вернулась поскорее домой и большую коробку резинок для плетения.
Я загадала у Дедушки Мороза телефон и чтобы поскорее вернуться домой.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы ни в коем случае не должны ни о ком забывать, должны всегда заботиться – не только в преддверии новогодних праздников или каких-то других. И этим вниманием все ребятишки не обделены, как и во всей нашей стране.
Я думаю, что таких проектов должно быть больше. Они есть и в союзе молодежи, и в других организациях республики. Они делают нас лучше.
Новогодняя программа у ребят очень насыщенная. Много развлекательных мероприятий проходит в самом центре.
Не остаются в стороне шефские организации, которые регулярно навещают детей с подарками. В эти дни дети активно готовятся к утреннику, также запланированы посещения городской елки, драмтеатра и театра кукол.
Отметим, сейчас в приюте находятся 24 воспитанника, самому маленькому из них всего 3,5 года.