В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медпомощи

С 2020 года единовременная господдержка может быть использована полностью либо частями, в том числе досрочно на платные медицинские услуги. Разрешение на это дают местные власти и врачебная коллегия.

Новости Беларуси. В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем многодетные родители могут обратиться с пакетом документов в подразделения «Беларусбанка», осуществляющие операции по вкладам «Семейный капитал». Банк в свою очередь перечислит деньги на счет медицинского учреждения.

Напомним, программа семейного капитала – мера поддержки многодетных. 10 тысяч долларов направляется на счет при рождении, усыновлении, удочерении третьего и последующих детей. На данный момент в Беларуси открыто около 77 тысяч депозитов.