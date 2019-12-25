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В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медпомощи

25 декабря 2019 14:42
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Новости Беларуси. В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2020 года единовременная господдержка может быть использована полностью либо частями, в том числе досрочно на платные медицинские услуги. Разрешение на это дают местные власти и врачебная коллегия.

В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медпомощи-1

Затем многодетные родители могут обратиться с пакетом документов в подразделения «Беларусбанка», осуществляющие операции по вкладам «Семейный капитал». Банк в свою очередь перечислит деньги на счет медицинского учреждения.

Напомним, программа семейного капитала – мера поддержки многодетных. 10 тысяч долларов направляется на счет при рождении, усыновлении, удочерении третьего и последующих детей. На данный момент в Беларуси открыто около 77 тысяч депозитов.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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