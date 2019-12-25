«Очень крутые музыканты выступают». Лера Яскевич спела в Минске в выездной студии радиостанции «Мир»

Новости Беларуси. Новогодний марафон на весь «Мир». 25 декабря в центре столицы каждый мог попробовать себя в роли радиоведущего и передать приветы и поздравления родным и близким в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодний марафон на весь «Мир». 25 декабря в центре столицы каждый мог попробовать себя в роли радиоведущего и передать приветы и поздравления родным и близким в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выездная студия – подарок минчанам и гостям столицы от радио «Мир». До 20 часов любимые диджеи и их гости – известные музыканты страны – будут развлекать слушателей и гостей одного из столичных торговых центров. Здесь можно насладиться живой музыкой, приготовить вкусный обед на импровизированной кухне, а также увидеть работу радиостанции в режиме реального времени.
Лера Яскевич, певица, блогер:
Приходите обязательно! Очень крутые музыканты выступают, вообще прекрасные люди. Я смотрела, как саундчекается Nizkiz – просто мурашки по коже! Это очень крутой способ сегодня провести время. Прекрасно, что есть такое. Если бы я здесь не пела, я все равно сюда пришла бы.
Юлия Навацкая, ведущая радио «Мир»:
Постоянно на каждом мероприятии есть пул фанатов, которые ходят на все наши события. Во-первых, потому что у нас всегда классные подарки. Естественно, люди это знают, приходят и бьются не на жизнь, а на смерть за эти призы.
Во-вторых, там есть такие мужчины, которые к нашим девушкам-ведущим очень неровно дышат. Каждый раз у нас объятия, как будто лучшие друзья приходят.
Алексей Адашкин, главный редактор радио «Мир»:
На самом деле это было очень сложное технически мероприятие, потому что нам пришлось «клонировать» нашу эфирную радиостудию. Мы ее разместили прямо здесь, в торговом центре. Сигнал отсюда идет сначала в нашу настоящую студию, потом – во все 12 городов, где мы вещаем в Беларуси. Это такой челлендж для наших техников и челлендж для наших ведущих, потому что сегодня они видят слушателей, которые сюда приходят, и видят, кто же эти люди, которые их слышат каждое утро, день и вечер.
Также радийщики подготовили множество конкурсов, викторин и развлечений, победители и участники которых получат подарки и памятные сувениры.