«Очень крутые музыканты выступают». Лера Яскевич спела в Минске в выездной студии радиостанции «Мир»

Новости Беларуси. Новогодний марафон на весь «Мир». 25 декабря в центре столицы каждый мог попробовать себя в роли радиоведущего и передать приветы и поздравления родным и близким в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выездная студия – подарок минчанам и гостям столицы от радио «Мир». До 20 часов любимые диджеи и их гости – известные музыканты страны – будут развлекать слушателей и гостей одного из столичных торговых центров. Здесь можно насладиться живой музыкой, приготовить вкусный обед на импровизированной кухне, а также увидеть работу радиостанции в режиме реального времени.

Лера Яскевич, певица, блогер:

Приходите обязательно! Очень крутые музыканты выступают, вообще прекрасные люди. Я смотрела, как саундчекается Nizkiz – просто мурашки по коже! Это очень крутой способ сегодня провести время. Прекрасно, что есть такое. Если бы я здесь не пела, я все равно сюда пришла бы.

Юлия Навацкая, ведущая радио «Мир»:

Постоянно на каждом мероприятии есть пул фанатов, которые ходят на все наши события. Во-первых, потому что у нас всегда классные подарки. Естественно, люди это знают, приходят и бьются не на жизнь, а на смерть за эти призы. Во-вторых, там есть такие мужчины, которые к нашим девушкам-ведущим очень неровно дышат. Каждый раз у нас объятия, как будто лучшие друзья приходят.