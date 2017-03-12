Не дай Бог после 1 мая будут люди без работы: Президент об изменениях в декрете №3

Новости Беларуси. Новостью недели стало обсуждение декрета №3. Глава государства провел тщательный разбор ситуации вокруг практической реализации этого документа. Декрет не отменяется, но в 2017 году объявлен мораторий на его применение. Те из попавших в списки иждивенцев и уже заплатившие, в 2017 освобождены от уплаты. А если они официально трудоустроятся, государство вернет им деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван – студент-третьекурсник – очень удивился, когда в почтовом ящике обнаружил «письмо счастья». В налоговой парня, грызущего гранит науки, заподозрили в иждивенчестве. Дескать, нигде не работаешь, заплати 360 рублей.

Оказалось, что инспекторы не получили из вуза данные о студентах-платниках.

Поэтому половина группы Ивана оказалась на карандаше у налоговой.

Иван Кошевников, студент:

Мне пришлось идти в деканат, заказывать справку, ждать пока ее сделают, потом тратить время на то, чтобы отправить и ждать ответа.

«Письма счастья» от налоговиков разлетелись по всей стране – извещение получили 470 тысяч человек. Сколько из них таких, как Иван, точно до сих пор неизвестно. Считали, пересчитывали, вычеркивали студентов, мам в декретном. Да и мало ли кто еще по ошибке мог оказаться в списке или в трудной жизненной ситуации. Отсюда и резонанс.

Александр Лукашенко принял ряд ключевых решений, дал оценку и озвучил свою позицию по столь животрепещущему для общества вопросу. Совещание по актуальным вопросам развития страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как можно было переложить организацию и исполнение декрета на налоговиков, которые не нашли другого выхода, как направить всем извещения о том, что они до 1 марта должны уплатить эту несчастную пошлину, внести платежи? Когда получили резкую реакцию Президента, начали утрясать эти списки, то их уже осталось не 500, а 300 тысяч.

А если еще дольше пойдем, их еще меньше будет. Но они останутся – те, кто должен и могут работать.

Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций – это их прежде всего работа. А контроль – за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще.

И те, кто сегодня там по 200, 300, 500 человек выходят на улицу кричать. Это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы.

В основном это люди, которые обижены, которым ни с того ни с сего послали эти извещения.

Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех – депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы – всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске.

Еще до вступления декрета в силу не раз говорилось: в его основе никакой математики. Социально ориентированное государство ориентируется на социальную справедливость.

Александр Лукашенко:

Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. Если можешь, но не хочешь работать, то ты, пожалуйста, найди возможность мизер заплатить за то, чем ты пользуешься бесплатно, за счет бюджета.

Если задуматься о бюджете, не собственном кошельке, а общем, государственном, мы все имеем право за его счет получить образование, медицинскую помощь, безопасность. Но не всегда задумываемся, сколько на самом деле все это стоит, кто и как должен пополнять этот общий кошелек.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Почти под 2 миллиарда у нас идет на 2 строки в бюджете: на здравоохранение и на образование. Это очень большая сумма.

Вариантов реализовать ту самую социальную справедливость на самом деле много. Например, индивидуальные льготы.

Имеешь право прийти к врачу за полцены или бесплатно – предъяви соответствующий документ. Не имеешь – плати. Справедливо, но не всегда гуманно. Ведь если денег на врача нет, останешься без медицинской помощи.

Горожане:

Та категория граждан, которая является безработными, по разным причинам. Но в основном ­те, которые зарабатывают деньги и как-то скрывают свои доходы, обязаны платить 100% за обслуживание в учреждениях здравоохранения, за свое образование либо образование своих близких. И за коммунальные услуги. За те социальные поблажки, которые дает нам государство.

Меня волнует один вопрос: те люди, которые не работают и не вносят деньги в виде налогов, чтобы у нас красота была такая в городе, какая есть, вот этот вопрос меня очень волнует. А те, кто вносит, уж пусть не работают, только оплачивают налоги.

Можно разрабатывать тарифы для разных категорий лиц. Например, на садики дотируемые, на посещение медучреждений и т.д. Но это более далекий путь и более трудный.

Сколько я знаю людей, которые не работают и вообще никогда не работали, за что они живут? А пользуются теми же услугами, что и мы. У меня 39 лет стажа.

Количество обращений в службы занятости после того, как Декрет вступил в силу, возросло. Текучесть кадров на предприятиях, наоборот, пошла на спад. Работавшие в тени начали регистрироваться. Из последних данных: казну пополнили более 50 тысяч человек на сумму порядка 15-16 миллионов рублей. Декрет остается.

Александр Лукашенко:

В течение 2017 года с социальных иждивенцев так называемых, не взыскивать с них этот налог. Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги. Но в 1 квартале мы имеем списки у каждого главы администрации города и района, и по этим спискам начинаем заставлять людей работать.

У нас ведущих асоциальный образ жизни около 15 тысяч человек, это только зарегистрированных, по стране.

Я прекрасно понимаю, что они не бросятся работать: они никогда не работали и работать не собираются. Вот таких мы должны, Шуневич скажет, как это сделать, заставить работать. Тех, кто по несчастью остался без работы, мы должны каждого принять. Посмотреть, чем дышит человек, и оказать ему помощь.

Все платежи, чтобы нас не упрекали, этих людей должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги до копейки должны быть направлены на содержание детей. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, игрушку, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай Бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели.

В течение марта Президент поручил доработать декрет, сформировать списки безработных до 1 апреля. Не просто сформировать, выверить и как следует проработать. Кстати, вполне вероятно, что категории граждан, попадающих под статус социальных иждивенцев, пересмотрят.

До 1 мая людей трудоустроить. Работу в 10-миллоиннной стране, отметил Президент, можно найти для каждого.

Александр Лукашенко:

Надо определить места, где будут формироваться в 9 районах Минска, 10 или 5, куда должны прийти люди за работой. Создать бригады, группы, которые будут лес садить, заборы строить, красить их, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей.

И запомните: в какое бы место я ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и публично пригласит безработных людей ко мне на встречу.

И не дай Бог после 1 мая такие люди будут. Если они откажутся работать, скажут: «Это не наше, дайте нам чиновничью работу», – это их проблема. Вы будете видеть, кого куда устроить. Или правда, что у нас нет возможности 30, 40, 50 тысяч людей трудоустроить, которые сегодня на бирже труда?

А вот тем, кто все-таки не будет работать, платить придется. За 2017 год внести пошлину нужно будет до марта 2018.

Александр Лукашенко:

Но им надо сказать заранее об этом, чтобы они по 10-15 10-15 рублей вносили, а не сразу 200 или 300 рублей.

Почему произошел этот всплеск? Даже не потому, что вы письма эти направили, это не главная причина. Главная причина – что люди, прочитав это письмо, увидели, что им надо за прошлый год сразу, одновременно платить 300-400 рублей. И все к этому оказались не готовы или стало жалко платить эти деньги. Это понятно. Это человеческое желание такое, человеческая реакция. Поэтому люди должны в течение года знать, что им придется платить или устроится на работу и, как всем, работать.

Итак, время устроиться на работу есть. Причем касается требование всех.

Александр Лукашенко:

Постскриптум. Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто сегодня меня услышит в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам. Трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, которые возле вас, родных и близки, на работу. Тех, кто должен и может работать.

Если жена или любовница больные – что ж, будем лечить. Если они могут и должны работать, то они должны максимум с 1 апреля быть на работе. Вы можете сказать: «Да нет, они заплатят 200 долларов или 400 рублей в год». Нет, желательно, чтобы они были на работе. Посмотрите по кадровому реестру, кто у нас такой богатый муж, что она сидит, ничерта не делая, имея ребенка 20-22 года и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, и я тоже, но пока фамилий не называю.

Второе в постскриптуме. Все обращения и жалобы рассматриваются на местах. Решения председателя райисполкома, в крайнем случае – губернатора, обжалованию не подлежат. Но предупреждаю: никто из достойных людей, которые любят свою страну и вносят вклад в ее развитие, не должен быть обижен.

За это ответите лично, как за нарушение прав человека.

Декрет стал поводом, да и инструментом, провести на местах своего рода перепись населения. То есть определить, кто есть кто в нашей стране. Сколько действительно неработающих, сколько участвующих в финансировании госрасходов людей.

Горожане:

Наша республика – это не Россия-матушка необъятная. 9,5 миллионов, можно каждого человека узнать: кто, как, что. Если он действительно пиявка на теле государства, то пожалуйста, будь добр заплати.

Да, так и есть. Работают, хорошо живут, налог не платят государству. Направить на правильный путь, чтобы они поняли: все мы живем, должны налоги платить.

Надо каждую ситуацию отдельно рассматривать, поэтому так и не скажешь. Один укрывается и не хочет работать, а другой ищет работу и не может найти.

Каждый хочет хорошо жить, а уж как у кого получается. Но то, что они должны за то, что получили образование и учились здесь, это, я тоже считаю, правильно.

Георгий Гриц, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:

Чтобы выработать те механизмы, которые направлены на социальное иждивенчество, наверное, для этого надо время. Чтобы народ понял, что власть не дистанцируется, все-таки входит в положение людей. Вот эта пауза и возникла. Эти деньги на «замораживаются» в бюджете, а пойдут на наиболее социально незащищенное население.

По-прежнему актуально не только обеспечить рабочими местами, но и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов.

Тогда претензии, справедливые и не очень, отпадут сами собой. А вот цивилизованный диалог с властью должен быть всегда. И отвечать на вопросы должны люди принимающие решения во всей вертикали власти.

Александр Лукашенко:

Там некоторые заявляют: «Я приходил на площадь и еще приду». На площадь человеку нельзя запретить ходить. Определите в городах ту площадь, на которую люди должны прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти. Но жесточайшая ответственность за нарушения, пресекать всякие попытки. Это не касается людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и хотят обратить на себя внимание.

Нам надо как изюм из булки повыковыривать этих провокаторов, и отвечать они должны по всей строгости закона.

Майдана в Беларуси не будет, перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок к этому нет.

Именно цивилизованный диалог, где все по закону, а главная цель – высказаться и быть услышанным. Где высказываются и слышат друг друга обе стороны.

Александр Лукашенко:

Наши «майданутые» поехали в Киев искать там «майданутых» организаторов. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, они будут провоцировать. Они найдут 10-20 профессионалов (не мне вам объяснять), которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно.

Результаты другого рода «диалогов» ощутили на себе наши соседи. Собственный опыт, итогом которого оказались отнюдь не исполненные идейными вдохновителями обещания.

О безопасности, а без нее многие другие ценности теряют свою актуальность, у Президента говорили на следующий день – на совещании, где собрались представители всех силовых структур. Вопросы затрагивали разные, от оптимизации до модернизации. Ведь модернизировать нужно не только экономику.

Александр Лукашенко вернулся и к нашумевшей актуальной теме.

Александр Лукашенко:

Именно этот декрет направлен как раз на профилактику. Это мощное профилактическое действие.

Потому что человек неработающий, вы лучше меня это знаете, – это будущий преступник. Процентов на 97 это будущий преступник.

Есть хочется всем, и он будет неправедным путем добывать себе эту пищу как минимум. Поэтому должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению в будущем преступлений.