Не нужна оптимизация ради оптимизации: глава государства на совещании по вопросам силовых структур

Новости Беларуси. Оптимизация, как процесс, пожалуй, тоже в чем-то искусство. О том, как наиболее эффективно снизить число сотрудников силовых ведомств, шла речь на неделе во Дворце Независимости. Глава государства и представители МВД, КГБ, Прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и судов

обсудили итоги работы за 2016 год, а также качество и эффективность госуправления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне не нужна оптимизация ради оптимизации. Будьте очень аккуратными. Эта оптимизация не должна резать по живому. 50%, минимум, пустой работы вертикали власти, которая связана с запросами, звонками, какими-то требованиями и поручениями. У каждого есть свои функциональные обязанности. У каждого.

И не надо разъезжать по стране и делать вид, что мы работаем.

Один раз проверили, есть недостатки – до свидания, парень. Нельзя в кабинетах проводить оптимизацию. Ни в коем случае. Конкретно, на местах, с местными органами власти, с людьми поговорить, особенно с теми, кто там служит. Оптимизация не равна сокращению. Будьте очень аккуратными в этом плане.

По итогам совещания Президент дал поручения каждому силовому ведомству.

Основные усилия должны быть направлены на борьбу с коррупцией, наркоманией, преступлениями в сфере высоких технологий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.