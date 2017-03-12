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Готовность к диалогу: к митингующим в Молодечно обращался председатель райисполкома

12 марта 2017 18:40
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Новости Беларуси. Принятые на неделе решения по декрету № 3 – это еще и вполне четкий сигнал готовности власти идти на диалог.

Разговаривать, рассматривать конкретные жизненные ситуации – а они самые разные, и, порой, действительно непростые.

Так, например, по этим причинам только в Гомельском регионе от уплаты сбора полностью освобождены 76% обратившихся. Более половины таковых в Витебской и Брестской областях. Но это не имеет ничего общего со свежим примером, скажем, из Молодечно.

На одной из городских площадей к собравшимся людям вышел председатель местного райисполкома Александр Яхновец.

Предложил обсудить накопившиеся вопросы. Отметил, что депутаты и работники райисполкома готовы вот в этот самый момент принять граждан. Только вот в толпе собравшихся, и тем более в компании тех, кто их туда собрал (очевидно, совсем по иным соображениям) не нашлось готовых к разговору и решению по горячим следам тех самых проблем.

В связи с увиденным напрашивается простой вывод: видимо, диалог выходящим на площадь, ну, или тем, кто их туда выводит, вовсе не нужен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# Акции протеста

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