Виртуальная угроза: как научить ребенка сетевой безопасности и не испортить с ним отношения

Новости Беларуси. Доступ к Интернету в 2017 году будет у трех миллиардов человек. Это, считай, половина населения Земли.

Беларусь сегодня уже в тройке стран с суперскоростным доступом в сеть.

Причем если есть мобильник, значит под рукой и выход в интернет. Но ведь кроме неоспоримых плюсов у него есть и темная сторона. Самое опасное – когда с ней один на один остается ребенок. Всего пару цифр из западных исследований.

57% детей в интернете хотя бы раз в неделю наталкиваются на порнографию.

Каждый день по чатам и сайтам знакомств рыщут до 750 тысяч злоумышленников. Размышляли о том, можно ли научить ребенка пользоваться Интернетом безопасно, в программе «Неделя» на СТВ.

На крыше типовой девятиэтажки Жлобина подростки. Ребята спокойно разгуливают по самому краю и делают селфи. От таких кадров становится не по себе даже взрослым. Стоят ли лайки такого риска – вопрос скорее риторический.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

То, чем занят ребенок в интернете, для многих родителей сродни блужданию по темной комнате. Меж тем, для подростка свет монитора – будто манящий огонек. Виртуальный мир порой затягивает гораздо сильнее, чем тот, что по другую сторону дисплея.

Совсем недавно в байнете появились пугающие новости.

Две школьницы пытались покончить с собой.

Подростков вовремя остановили, однако общее у историй не только это. Обе девушки состояли в закрытых суицидальных группах в социальных сетях. Обе проходили так называемую «игру», финальное задание которой – свести счеты с жизнью. Впрочем, эксперты призывают родителей не паниковать.

Так называемые «группы смерти» во многом мистифицированы благодаря публикациям в СМИ.

Реального всплеска подростковых суицидов ни в России, ни в Беларуси, ни в Украине зафиксировано не было. Чтобы изучить тенденцию, Александр Ластовский решил провести оперативный эксперимент. На неделю официальный представитель ГУВД, как говорят, влился в среду.

Александр Ластовский, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

На 99,9% это просто подростки, которые таким образом развлекаются. Реальных подростков, которые пытаются свести счеты с жизнью, единицы. Не группа их подвигла к этому, а реальные проблемы в реальной жизни.

Детское любопытство как движущая сила. То есть если ребенок вступает в подобные группы, это еще не значит, что он собирается с собой что-то сделать. Однако администраторы таких сообществ довольно умело могут задеть ребенка за живое. К тому же настроение в пабликах, мягко говоря, депрессивное.

Перемены в поведении, нарушение сна, странные поступки. Замеченная вовремя проблема уже составляет половину успеха в ее решении.

Александр Ластовский:

Увидели, что ваш ребенок замкнут самоотстраняется, просыпается посредине ночи, смотрит фильмы ужасов, выполняет какие-то непонятные задания, рисует какие-то воображаемые картинки – это повод бить тревогу. Сразу необходимо обращаться к психологу.

Интернет сегодня не только один из главных атрибутов современности, но и площадка, где порой совершаются преступления. Ребенок, в силу возраста и доверчивости, будто на ладони. Им могут заинтересоваться как мошенники, так и другие опасные персонажи.

Вот последний пример: на неделе стало известно о том, что брестчанин вел интимную переписку с несовершеннолетними.

Установлено более сотни эпизодов.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук:

Ребенок смелый человек именно за счет того, что его еще не так пугали, как взрослого. Уже пуганый взрослый говорит: «Сделаешь так, и будет плохо». Ребенок послушал, но ему все равно хочется. Он склонен к игре, тайне. Никто не скажет, что родителям рассказывает все. И тоже никогда ничего не рассказывают. Мы живем в таком среднем состоянии приблизительного понимания. Этим пользуются те, кто хочет манипулировать.

Чтобы уберечь ребенка от подобных угроз, родителям необходимо обучить чадо сетевой безопасности.

Ведь вся информация, которая однажды попадает в интернет, остается там навсегда.

Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Дети… вообще такое чувство, что они сохранились. Ни о чем не думают, размещают про себя массу всего: город, страна, дом, квартира, телефон, телефоны родителей и школы. Интернет невозможно запретить, это и не нужно. Но как-то постараться, может быть совместно с ним посмотреть его друзей, какой у них возраст. Если намного старше ребенка, стоит задуматься.

Ольга Жукова, жительница Витебска:

Могу спокойно зайти на страницу сына, проверить, чем увлекается мой ребенок, с кем переписывается.

В семье Жуковых двое детей. Если младшая 6-летняя Лиля с компьютером еще не знакома, то 14-летний Эдик – активный интернет-пользователь. Выше мамы почти на голову, парень не скрывает, чем занимается в онлайне. Общение с друзьями, сетевые игры, обмен фотографиями. У мамы с сыном дружеские отношения.

Пароли от соцсетей на общем компьютере сохранены. Секретов нет.

Ольга Жукова:

Один раз я увидела, как его материли в сообщениях. Я спросила, кто это, он сказал, что пристал какой-то. Показала черный список, заблокировать, чтобы этого не было, от этой грязи сам себя ограждал.

При этом специалисты советуют: важно не нарушить баланс между родительским контролем и детской независимостью.

Антон Сапронов, врач-психотерапевт:

Для человека, особенно для подростка, его социальные сети – достаоточно интимное место, в котором часто разворачиваются его переживания (которые родителям не всегда готовы показывать). И они не всегда плохие. Резкое внедрение может сильно его травмировать, вызвать достаточно агрессивную реакцию и последствия.

Татьяна Ревизоре:

Как быть?

Антон Сапронов:

Доверять своим детям.

Пугать социальными сетями сегодня как минимум нелогично, с каждым годом дети все раньше осваивают интернет. В свою очередь обновляется и линейка программное обеспечение, которое помогает защитить ребенка от нежелательного контента. В помощь родителям десятки программ, приложений и модулей, однако и обычное внимание никто не отменял.