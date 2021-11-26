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Не было ни одной случайной картины. В Минске завершается 27-й международный кинофестиваль «Лiстапад»

26 ноября 2021 06:23
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Новости Беларуси. 26 ноября в Минске завершается 27-й международный кинофестиваль «Лiстапад». На протяжении недели он радовал зрителей не одним десятком картин. Притом не только мировыми, но и белорусскими премьерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не было ни одной случайной картины. В Минске завершается 27-й международный кинофестиваль «Лiстапад»-1

Из-за отмены национального конкурса лучшие работы наших авторов соревновались с зарубежными на равных. К тому же география фестиваля расширилась. Количество картин в афише перевалило за 100. На участие было отправлено около 300 заявок из 45 стран. К слову, уже сейчас можно смело сказать, что из всех заявленных в конкурсе картин не было ни одной случайной – все лауреаты многих кинофестивалей. И сегодня станет известно, кто же увезет с собой «Золото Лiстапада».

# Кино # общество # Фотофакт

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