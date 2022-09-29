«Не было ни одного случая, чтобы ребята пожалели». Чем занимаются на проекте «Пешком по Беларуси»?

В Год исторической памяти Национальное кадастровое агентство и Белорусское географическое общество создали уникальный проект «Пешком по Беларуси». Его суть – возродить некогда популярные туристические походы по местам боевой славы.





Алексей Яротов, председатель общественной организации «Белорусское географическое общество»:

Идея эта стала реализовываться не только в Брестской области, к нам подключился наш партнер, Минский завод колесных тягачей, и провел в рамках похода по Западной Двине установку памятника погибшим в Полоцком, в Верхнедвинском районах. Выявляли места захоронения и сверяли их с координатами государственной кадастровой карты. Студенты факультета географии и геоинформатики БГУ в этом году, в октябре, поедут сверять в Сморгонский район места погибших и вокруг усадьбы Клеофаса Огинского в Залесье.

Задачи конкурса народной паспортизации памятников защитникам Отечества и жертвам геноцида – привлечь население к поисково-исследовательской работе и выявить новые объекты, которые еще не были нанесены на публичную кадастровую карту.

Алексей Яротов:

Самое главное, чтобы они понимали, что вокруг нас не просто какие-то молчаливые могилы, а лежат и увековечена память тех людей, которые отдали строительству Республики Беларусь самое дорогое – свою жизнь. Мы обратились также в российское посольство с просьбой поддержать инициативу «Звездных походов». Рамки этого проекта совершенно не ограничены, они могут растянуться и на 2022 год, и на много лет. Такие инициативы, вахты памяти когда-то в Беларуси длились десятками лет.

Все жители нашей республики могут принять участие в мероприятии и помочь воссоздать бесценное наследие былых времен. Член географического общества брестского филиала Петр Пицко – поисковик со стажем. Он организовал более пяти поисковых мероприятий. В первые же дни проекта удалось найти множество уникальных вещей.





Петр Пицко, действительный член ОО «Белорусское географическое общество», куратор проекта «Пешком по Беларуси»:

В рамках проекта мы путешествуем двумя способами. Первый, самый простой – мы выезжаем дизель-поездом недалеко от города, выходим практически на любой станции по заранее разведанному маршруту, проходим уже до автомобильной трассы. Как правило, это 15-20 километров. Второй вариант наших путешествий – 8-9 октября этого года мы будем его осуществлять – это выезд на автомобильном транспорте в зону дислокации, где мы устраиваем лагерь и осуществляем оттуда уже радиальные выходы в поисках интересующих нас объектов.