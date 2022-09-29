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Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?

29 сентября 2022 11:33
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Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-1

В 1967 году, еще будучи студентом, Михаил Финберг начал работу в оркестре Государственного комитета Совета Министров БССР по радиовещанию и телевидению под управлением Бориса Ипполитовича Райского.

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-4

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь:
Райский был человеком, у которого закалка была еще довоенная. Он очень был строг, воспитан на каких-то китайских профсоюзах музыкальных, которые не разрешали ни играть где-то на стороне, вот ты работаешь в этом оркестре, все – ты должен служить этому оркестру, никуда больше.

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-7

Людмила Полковникова, музыкальный редактор, журналист:
Он был дирижером концертного оркестра цирка. И вот когда в гостелерадио организовали оркестр эстрадно-симфонический, и предложили туда дирижером Райского Бориса Ипполитовича, то Михаилу Яковлевичу предложили возглавить оркестр цирка.

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-10

Райский довольно долгое время возглавлял оба коллектива, но затем ему пришлось выбирать. После его ухода из оркестра цирка, музыканты остались в нем. Для Финберга настал звездный момент, которым он сумел воспользоваться, но для этого ему надо было пройти утверждение в Москве. «Цирк – это веселье», всегда говорил Михаил Яковлевич об этой своей работе. Он с гордостью и радостью рассказывал о своей дружбе с Юрием Никулиным и о том, как объездил полмира с Олегом Поповым, как дружил с Игорем Кио и многими другими артистами. Люди шли в цирк на Финберга. И если театр начинается с вешалки, то цирк начинается с музыки. Она встречает и провожает своего зрителя.

Людмила Полковникова:
И я вам должна сказать, что этот оркестр тянул на представлениях на себя одеяло больше, чем некоторые концертные номера цирка. Потому что он так играл, что собирались со всей республики послушать, именно в цирк приходили послушать оркестр.

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-13

Маэстра ў цырку пачынаў.
Не ў сэнсе з кімсьці пасмяяцца,
І гіры ён не падымаў,
І праз сябе не мог куляцца.
Ён проста музыку любіў
У сабе, а не сябе ў мастацтве.
Таму і калектыў стварыў –
І тут прыйшлося «пакуляцца».

Так начался его путь к созданию Национального концертного оркестра Республики Беларусь.

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-16

Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:
Он был образован приказом Министерства культуры БССР 17 февраля 1987 года. А у Михаила Яковлевича 21 февраля было 40-летие, то есть я вот думаю, а не сделал ли он себе такой подарок ко Дню рождения.

Владимир Ткаченко:
Михаил Яковлевич был человеком, который знал, как это вообще устроить так работу оркестра, чтобы он работал как часы. Каких музыкантов подобрать, каких рабочих.

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-19

Людмила Полковникова:
Когда мы говорим, что Михаил Яковлевич создал оркестр такой, мы, конечно, не можем не сказать о двух великолепных людях, музыкантах, композиторах, которые буквально стояли рядом, поддерживали, и я думаю, без их поддержки и идейной, и музыкантской не было бы этого оркестра. Это народные артисты Советского Союза Игорь Михайлович Лученок и Евгений Александрович Глебов. Композиторы, которые тоже огромнейший внесли вклад в белорусскую эстраду, и, в общем-то, они поддержали эту идею Михаила Яковлевича на всех уровнях. 

Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?-22

Ольга Брилон:
Это конец 80-х годов, когда уже началась перестройка, экономика уже рушилась, рушились связи, как сейчас говорят, логистика, такое слово модное. Так вот, тогда это уже все начиналось. И многие коллективы в силу экономических причин сворачивали свою работу, прекращали свою деятельность. А тут создается новый оркестр. Вы представляете, как это: собрать штат, выбить эти вакансии, это же не один, не два, не три человека. Это же несколько десятков, наверное, под 70 человек было в оркестре.

Людмила Полковникова:
Это был Андрей Гидгарс, это был Анатолий Гилевич, это был Валерий Щерица, необыкновенный трубач, например, ну и ныне здравствующий Владимир Ткаченко, это был Сергей Антишин, то есть музыканты были высочайшего уровня.

Отец был портным, а мама прачкой. Откуда у Михаила Финберга появилась любовь к музыке – подробнее здесь.

# Белорусская музыка # общество # Михаил Финберг # Владимир Ткаченко # Людмила Полковникова # Ольга Брилон # Борис Райский # Фотофакт

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