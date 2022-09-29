Люди шли в цирк на Финберга. Как начался творческий путь известного музыканта?

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В 1967 году, еще будучи студентом, Михаил Финберг начал работу в оркестре Государственного комитета Совета Министров БССР по радиовещанию и телевидению под управлением Бориса Ипполитовича Райского.

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь:

Райский был человеком, у которого закалка была еще довоенная. Он очень был строг, воспитан на каких-то китайских профсоюзах музыкальных, которые не разрешали ни играть где-то на стороне, вот ты работаешь в этом оркестре, все – ты должен служить этому оркестру, никуда больше.

Людмила Полковникова, музыкальный редактор, журналист:

Он был дирижером концертного оркестра цирка. И вот когда в гостелерадио организовали оркестр эстрадно-симфонический, и предложили туда дирижером Райского Бориса Ипполитовича, то Михаилу Яковлевичу предложили возглавить оркестр цирка.

Райский довольно долгое время возглавлял оба коллектива, но затем ему пришлось выбирать. После его ухода из оркестра цирка, музыканты остались в нем. Для Финберга настал звездный момент, которым он сумел воспользоваться, но для этого ему надо было пройти утверждение в Москве. «Цирк – это веселье», всегда говорил Михаил Яковлевич об этой своей работе. Он с гордостью и радостью рассказывал о своей дружбе с Юрием Никулиным и о том, как объездил полмира с Олегом Поповым, как дружил с Игорем Кио и многими другими артистами. Люди шли в цирк на Финберга. И если театр начинается с вешалки, то цирк начинается с музыки. Она встречает и провожает своего зрителя. Людмила Полковникова:

И я вам должна сказать, что этот оркестр тянул на представлениях на себя одеяло больше, чем некоторые концертные номера цирка. Потому что он так играл, что собирались со всей республики послушать, именно в цирк приходили послушать оркестр.

Маэстра ў цырку пачынаў.

Не ў сэнсе з кімсьці пасмяяцца,

І гіры ён не падымаў,

І праз сябе не мог куляцца.

Ён проста музыку любіў

У сабе, а не сябе ў мастацтве.

Таму і калектыў стварыў –

І тут прыйшлося «пакуляцца». Так начался его путь к созданию Национального концертного оркестра Республики Беларусь.

Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:

Он был образован приказом Министерства культуры БССР 17 февраля 1987 года. А у Михаила Яковлевича 21 февраля было 40-летие, то есть я вот думаю, а не сделал ли он себе такой подарок ко Дню рождения. Владимир Ткаченко:

Михаил Яковлевич был человеком, который знал, как это вообще устроить так работу оркестра, чтобы он работал как часы. Каких музыкантов подобрать, каких рабочих.

Людмила Полковникова:

Когда мы говорим, что Михаил Яковлевич создал оркестр такой, мы, конечно, не можем не сказать о двух великолепных людях, музыкантах, композиторах, которые буквально стояли рядом, поддерживали, и я думаю, без их поддержки и идейной, и музыкантской не было бы этого оркестра. Это народные артисты Советского Союза Игорь Михайлович Лученок и Евгений Александрович Глебов. Композиторы, которые тоже огромнейший внесли вклад в белорусскую эстраду, и, в общем-то, они поддержали эту идею Михаила Яковлевича на всех уровнях.