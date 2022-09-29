Надоели обычные бутерброды на завтрак? Рассказываем рецепт брускетты с печенью и инжиром

Лена Климук, кулинар:

Приготовим брускетту с печенью и сезонным инжиром.

Нам понадобится чиабатта, инжир, сливочный сыр, куриная печень и яйца. Для начала нужно отварить два яйца в мешочек, чтобы красивый желтый желток растекался по печени.

Я предпочитаю яйца Солигорской птицефабрики, так как они обогащены селеном и у них очень красивый желток.

Яйца варим в мешочек – это 4-6 минут, чтобы желток оставался немного жидким.

Перед тем как обжаривать печень, ее желательно промокнуть от лишней влаги, чтобы у нас была красивая хрустящая корочка. Разогреваем сковородку и наливаем чуть-чуть растительного масла. Выкладываем печень на сковородку.

Пока обжаривается печень, хочу предварительно прогреть хлеб. Я разрезала чиабатту вдоль.

Печень обжаривается очень быстро. Буквально 3-4 минуты, и мы снимаем ее с огня. Печень готова, яйца тоже. Уносим их под холодную воду и приступаем к хлебу. Хлеб прогрелся, и мы достаем его из духовки.

Приступаем к сборке нашей брускетты. Первым делом я намажу теплый хлеб сливочным сыром. Разрежем куриную печень на слайсы. Также разрежем яйцо на четыре части. И подготовим инжир. Все ингредиенты готовы – собираем брускетту.