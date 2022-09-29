Надоели обычные бутерброды на завтрак? Рассказываем рецепт брускетты с печенью и инжиром

Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с печенью и сезонным инжиром.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с печенью и сезонным инжиром.
Нам понадобится чиабатта, инжир, сливочный сыр, куриная печень и яйца. Для начала нужно отварить два яйца в мешочек, чтобы красивый желтый желток растекался по печени.
Я предпочитаю яйца Солигорской птицефабрики, так как они обогащены селеном и у них очень красивый желток.
Яйца варим в мешочек – это 4-6 минут, чтобы желток оставался немного жидким.
Перед тем как обжаривать печень, ее желательно промокнуть от лишней влаги, чтобы у нас была красивая хрустящая корочка. Разогреваем сковородку и наливаем чуть-чуть растительного масла. Выкладываем печень на сковородку.
Пока обжаривается печень, хочу предварительно прогреть хлеб. Я разрезала чиабатту вдоль.
Печень обжаривается очень быстро. Буквально 3-4 минуты, и мы снимаем ее с огня. Печень готова, яйца тоже. Уносим их под холодную воду и приступаем к хлебу. Хлеб прогрелся, и мы достаем его из духовки.
Приступаем к сборке нашей брускетты. Первым делом я намажу теплый хлеб сливочным сыром. Разрежем куриную печень на слайсы. Также разрежем яйцо на четыре части. И подготовим инжир. Все ингредиенты готовы – собираем брускетту.
Сначала выкладываем печень. Так как печень мы не солили, немного присыплю. Теперь выкладываем дольки яиц. И главный вдохновитель этого блюда – это инжир. Польем эту красоту оливковым маслом. И немножко петрушки для цвета. Завтрак готов.
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