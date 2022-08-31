«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?

Ожидают въезд до пяти суток. На белорусско-польской границе очереди из легковых автомобилей побили все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в пункте пропуска «Берестовица» в электронной очереди – 1 000 легковушек. Люди вынуждены, по сути, все время сидеть на чемоданах в ожидании вызова на границу и не иметь возможности спланировать свою поездку. Насколько растянется ожидание, спрогнозировать невозможно – польская сторона работает неритмично и непредсказуемо. В сутки из Беларуси в Польшу в этом пункте пропуска могут попасть до 900 легковых авто и до 400 грузовиков. Но на деле за прошедшие сутки польская сторона смогла пропустить на свою территорию меньше половины легковых авто от нормы и около 40 % грузового автотранспорта.

– С пяти часов вечера пятницы.

– А почему так долго?

– Потому что не брала польская сторона. Конечно, неприятно! Просто это принципиально видно, что не брала машины польская сторона.

В прошлую пятницу стал в зону ожидания, вот сегодня проезжаю. Нервы треплет лишь то, что не можешь спланировать свою поездку и не можешь ехать тогда, когда ты этого хотел. А стоит подстраиваться сейчас, когда тебя вызвали в очередь. То есть нереально запланировать время, дату поездки.

С польской стороны не принимали, то было около 40 часов ожидания. Они что-то там бастовали.

Сергей Рыжов, и.о. заместителя начальника таможенного поста «Берестовица»:

Польской стороной не соблюдаются достигнутые ранее договоренности по оформлению транспортных средств. К примеру, 27 августа в течение восьми часов каждый час сопредельной стороной принималось порядка двух-пяти автомобилей. И так за день было принято не более 150 транспортных средств. К примеру, за последние сутки на въезд в РБ проследовало порядка 360 транспортных средств по легковому направлению и около 60 автобусов. На данный момент таможенные органы и пограничные органы РБ готовы оформлять больше транспортных средств, но на данный момент очередь по въездному направлению отсутствует.