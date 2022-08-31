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«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?

31 августа 2022 06:23
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Ожидают въезд до пяти суток. На белорусско-польской границе очереди из легковых автомобилей побили все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?-1

Только в пункте пропуска «Берестовица» в электронной очереди – 1 000 легковушек. Люди вынуждены, по сути, все время сидеть на чемоданах в ожидании вызова на границу и не иметь возможности спланировать свою поездку. Насколько растянется ожидание, спрогнозировать невозможно – польская сторона работает неритмично и непредсказуемо. В сутки из Беларуси в Польшу в этом пункте пропуска могут попасть до 900 легковых авто и до 400 грузовиков. Но на деле за прошедшие сутки польская сторона смогла пропустить на свою территорию меньше половины легковых авто от нормы и около 40 % грузового автотранспорта.

«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?-4

– С пяти часов вечера пятницы.
– А почему так долго?
– Потому что не брала польская сторона. Конечно, неприятно! Просто это принципиально видно, что не брала машины польская сторона.

«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?-7

В прошлую пятницу стал в зону ожидания, вот сегодня проезжаю. Нервы треплет лишь то, что не можешь спланировать свою поездку и не можешь ехать тогда, когда ты этого хотел. А стоит подстраиваться сейчас, когда тебя вызвали в очередь. То есть нереально запланировать время, дату поездки.

«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?-10

С польской стороны не принимали, то было около 40 часов ожидания. Они что-то там бастовали.

«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?-13

Сергей Рыжов, и.о. заместителя начальника таможенного поста «Берестовица»:
Польской стороной не соблюдаются достигнутые ранее договоренности по оформлению транспортных средств. К примеру, 27 августа в течение восьми часов каждый час сопредельной стороной принималось порядка двух-пяти автомобилей. И так за день было принято не более 150 транспортных средств. К примеру, за последние сутки на въезд в РБ проследовало порядка 360 транспортных средств по легковому направлению и около 60 автобусов. На данный момент таможенные органы и пограничные органы РБ готовы оформлять больше транспортных средств, но на данный момент очередь по въездному направлению отсутствует.

«Не брала машины польская сторона». Почему люди днями не могут выехать из Беларуси?-16

Специалисты подчеркивают, в Гродненской области существенная нагрузка на пункт пропуска «Берестовица» легла еще и из-за того, что в ноябре 2021 года польская сторона закрыла в одностороннем порядке пункт пропуска «Кузница-Белостоцкая» (с белорусской стороны – это «Брузги»). Белорусская сторона неоднократно заявляла о своей готовности в любой момент возобновить оформление в «Брузгах», однако положительной реакции от сопредельной стороны так и не было получено.

# Беларусь-Польша # общество # Сергей Рыжов # Фотофакт

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